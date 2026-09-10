Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu anunță că dosarul „Pampers” a fost închis și cere demisia conducerii DIICOT

Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu anunță că dosarul „Pampers”, în care era acuzat de pornografie infantilă, a fost clasat. El cere demisia șefului DIICOT, Codrin Miron, și a adjunctului său, Alex Florența.

„Am fost declarat "suspect" în ceea ce este, probabil, cel mai absurd dosar instrumentat de această instituție. Mi-a fost interceptat telefonul timp de o lună de zile. Casa mi-a fost călcată de cinci oameni mascați și înarmați, la 6 dimineața. Mi-au fost luate telefonul, tableta și laptopul - ținute o lună și jumătate, timp în care s-au copiat și citit date. Aveam pe laptop tot felul de date confidențiale, inclusiv mesaje schimbate cu Președintele României sau documente din arhive militare.

Pentru ce DIICOT a făcut asta? Pentru două SMS-uri în care tatăl (eu) unei fetițe de trei ani discuta cu mama ei despre niște Pampers în care făcuse caca. Nu este glumă, despre asta erau SMS-urile”, a scris Avramescu pe Facebook.

El îl întreabă pe președintele Nicușor Dan dacă este mulțumit de numirile pe care le-a făcut la DIICOT.

„Într-o țară în care infractorii zboară cu avioanele private alături de judecători, în condițiile în care portul Constanța a devenit una dintre porțile de intrare ale stupefiantelor în Europa, DIICOT a petrecut o lună și jumătate uitându-se la poze cu copiii mei pe plajă în Thassos sau jucându-se în sufragerie. Ca să afle ce anume?

Este clar că dosarul acesta, cu acuzația elucubrantă de "pornografie infantilă" a fost făcut pentru ca să mi se închidă gura. În mod normal, asemenea acuzații, chiar și cele nefondate, sunt tratate la nivelul unei direcții de Protecție a Copilului. Maxim, la nivelul unui parchet de sector. Aici a intrat pe fir o instituție care se ocupă de crimă organizată și terorism. Ce a fost în capul șefului secției III, unde a fost deschis acest dosar?”, a scris Avramescu.

În postarea sa, el întreabă de asemenea de ce la dosar o stenogramă a unei convorbiri dintre el și Horia-Roman Patapievici.

„Dacă asta nu este poliție politică, atunci ce este?”, se întreabă el.

„Pentru DIICOT: aveți tot disprețul meu. Am să mă consult cu avocații, să vedem ce urmează.

Cer public demisia lui Codrin Miron - actualul șef al DIICOT - și a lui Alex Florența - adjunctul lui. Nu vă este rușine? Așa arată actul de justiție într-o țară democratică?”, continuă Avramescu.

„Cei aflați în spatele acestei mizerii sunt oameni din "servicii" care acum se dau pe lângă președintele Nicușor Dan. Ei au crezut că toți sunt ca ei: șantajabili și lași. Cu mine nu le-a mers și nu le va merge”, conchide el.

Fostul consilier prezidențial a devenit luna trecută suspect într-un dosar penal de pornografie infantilă instrumentat de DIICOT. Potrivit unui comunicat transmis de parchet, acesta ar fi deținut două poze în care fiica de 3 ani „apărea nud”, poze pe care le-ar fi trimis fostei partenere, mama copilului.

Avramescu spunea atunci că plângerea a fost făcută fosta sa parteneră.

Editor : M.B.