Live TV

Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu anunță că dosarul „Pampers” a fost închis și cere demisia conducerii DIICOT

Data actualizării: Data publicării:
sigla diicot de la intrarea in sediu
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul consilier prezidențial Cătălin Avramescu anunță că dosarul „Pampers”, în care era acuzat de pornografie infantilă, a fost clasat. El cere demisia șefului DIICOT, Codrin Miron, și a adjunctului său, Alex Florența.

„Am fost declarat "suspect" în ceea ce este, probabil, cel mai absurd dosar instrumentat de această instituție. Mi-a fost interceptat telefonul timp de o lună de zile. Casa mi-a fost călcată de cinci oameni mascați și înarmați, la 6 dimineața. Mi-au fost luate telefonul, tableta și laptopul - ținute o lună și jumătate, timp în care s-au copiat și citit date. Aveam pe laptop tot felul de date confidențiale, inclusiv mesaje schimbate cu Președintele României sau documente din arhive militare.

Pentru ce DIICOT a făcut asta? Pentru două SMS-uri în care tatăl (eu) unei fetițe de trei ani discuta cu mama ei despre niște Pampers în care făcuse caca. Nu este glumă, despre asta erau SMS-urile”, a scris Avramescu pe Facebook.

El îl întreabă pe președintele Nicușor Dan dacă este mulțumit de numirile pe care le-a făcut la DIICOT.

„Într-o țară în care infractorii zboară cu avioanele private alături de judecători, în condițiile în care portul Constanța a devenit una dintre porțile de intrare ale stupefiantelor în Europa, DIICOT a petrecut o lună și jumătate uitându-se la poze cu copiii mei pe plajă în Thassos sau jucându-se în sufragerie. Ca să afle ce anume?

Este clar că dosarul acesta, cu acuzația elucubrantă de "pornografie infantilă" a fost făcut pentru ca să mi se închidă gura. În mod normal, asemenea acuzații, chiar și cele nefondate, sunt tratate la nivelul unei direcții de Protecție a Copilului. Maxim, la nivelul unui parchet de sector. Aici a intrat pe fir o instituție care se ocupă de crimă organizată și terorism. Ce a fost în capul șefului secției III, unde a fost deschis acest dosar?”, a scris Avramescu.

În postarea sa, el întreabă de asemenea de ce la dosar o stenogramă a unei convorbiri dintre el și Horia-Roman Patapievici.

„Dacă asta nu este poliție politică, atunci ce este?”, se întreabă el.

„Pentru DIICOT: aveți tot disprețul meu. Am să mă consult cu avocații, să vedem ce urmează.

Cer public demisia lui Codrin Miron - actualul șef al DIICOT - și a lui Alex Florența - adjunctul lui. Nu vă este rușine? Așa arată actul de justiție într-o țară democratică?”, continuă Avramescu.

„Cei aflați în spatele acestei mizerii sunt oameni din "servicii" care acum se dau pe lângă președintele Nicușor Dan. Ei au crezut că toți sunt ca ei: șantajabili și lași. Cu mine nu le-a mers și nu le va merge”, conchide el.

Fostul consilier prezidențial a devenit luna trecută suspect într-un dosar penal de pornografie infantilă instrumentat de DIICOT. Potrivit unui comunicat transmis de parchet, acesta ar fi deținut două poze în care fiica de 3 ani „apărea nud”, poze pe care le-ar fi trimis fostei partenere, mama copilului.

Avramescu spunea atunci că plângerea a fost făcută fosta sa parteneră.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
potra georgescu
3
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
victor ponta sustine un discurs
4
Reacția lui Ponta, după ce numele lui a apărut pe lista de pasageri a unui avion privat...
Elon Musk.
5
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de...
Imagini greu de privit! S-ar fi automutilat din cauza drogurilor, iar peste 3 ani a apărut în public
Digi Sport
Imagini greu de privit! S-ar fi automutilat din cauza drogurilor, iar peste 3 ani a apărut în public
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan vrea premier desemnat înainte de vizita în SUA. Negocierile pentru Guvern, în impas (surse)
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce înseamnă „naționalism sănătos" în viziunea lui Nicușor Dan și ce calcul politic poate sta în spatele formulei
hidrocentrala portile de fier I
Nicușor Dan a promulgat legea care permite modificarea ariilor protejate pentru proiecte hidroenergetice
nicusor dan
Aleșii locali care ocupă funcții la stat scapă de incompatibilitate. Nicușor Dan a promulgat legea
Perchezitii
Saci întregi de canabis găsiți de poliție la o descindere lângă București
Recomandările redacţiei
grindeanu kelemen hunor
Sorin Grindeanu îl amenință pe Kelemen Hunor cu proiectul AUR privind...
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”...
zelenski iese din avionul lui
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui...
bolojan
Bolojan, mesaj pentru Bruxelles: România cere sprijin pentru...
Ultimele știri
Mark Rutte, mesaj înaintea alegerilor din Franța: NATO va rămâne „unită și puternică”. Avertismentul legat de Rusia
Rezultate LOTO - Joi, 10 septembrie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Soția lui Benjamin Netanyahu este vizată de o plângere după ce a distribuit o teorie a conspirației referitoare la 7 octombrie 2023
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cât se fierbe zacusca de vinete ca să reziste peste iarnă. Rețeta tradițională, ca la bunica
Cancan
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost condamnat definitiv! Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu
Fanatik.ro
Simona Halep, reacție de milioane după ce Rybakina a detronat-o pe Sabalenka și a devenit numărul 1 WTA
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Ce cheltuieli anuale are Mihai Neșu cu centrul de recuperare de la Oradea. Adăpostește 150 de copii și 70 de...
Adevărul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și...
Playtech
Ce înseamnă rombul alb desenat pe o bandă de circulație. Regula pe care trebuie să o știe șoferii
Digi FM
E de zeci de ani în centrul atenției, dar și ea intră în panică pe covorul roșu. Sandra Bullock: "Transpir și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Oficial! La 11 luni de când a cerut peste 200.000 de euro pe lună ca să joace în România, a semnat
Pro FM
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Artistul și-a dezvăluit diagnosticul: „De gradul 3!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est
Newsweek
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
Digi FM
Miss Austria a murit la doar 22 de ani. Născută cu o malformaţie cardiacă, a suferit şapte operaţii pe cord...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Labradorul nu este pentru oricine. 4 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi înainte să-l iei acasă
Film Now
Russell Crowe, la plimbare pe canalele Veneției. Actorul, însoțit de iubita sa și de fiu. Cu ce proiect...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...