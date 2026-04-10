Fostul deputat Cornel-Vasile Folescu, trecut prin trei partide, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu

Un fost deputat de Mehedinţi în legislatura 2020 - 2024, trecut prin trei partide - PSD, AUR şi PNL, în prezent director în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, a fost trimis în judecată în stare de libertate de către procurorii anticorupţie, pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că, în calitate de director general al unei societăţi, ar fi încheiat contracte pentru furnizarea unor servicii de telefonie şi date mobile, împreună cu adjunctul său, şi el trimis în judecată în acelaşi dosar. Potrivit procurorilor, prin aceste contracte ar fi fost achiziţionate servicii suplimentare şi bunuri electronice cu plata în rate, care nu erau necesare, societatea fiind astfel prejudiciată cu peste 1,3 milioane de lei. În schimb, adaugă procurorii, cei doi ar fi obţinut telefoane mobile de ultimă generaţie şi alte produse, ca bonificaţie pentru valoarea ridicată a serviciilor contractate şi a facturilor achitate.

DNA informează că procurori din cadrul Serviciului teritorial Alba Iulia al instituţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Cornel-Vasile Folescu, la data faptei director general la SC SECOM S.A. şi în prezent director Implementare proiecte în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova, pentru abuz în serviciu în formă continuată (trei acte materiale) şi a lui Adrian Bidilici, la data faptelor director general adjunct la aceeaşi societate şi director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, iar în prezent director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi, pentru două infracţiuni de abuz în serviciu.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în perioada iunie – decembrie 2020, cei doi inculpaţi ar fi efectuat ilegal mai multe achiziţii sectoriale, concretizate în încheierea mai multor contracte de furnizare servicii de telefonie şi date mobile.

„În baza acestor contracte, ar fi fost achiziţionate servicii suplimentare de voce şi date mobile, precum şi bunuri electronice cu plata în rate, fiind totodată majorată semnificativ valoarea abonamentelor existente, deşi aceste demersuri nu erau justificate de nevoile reale de comunicare ale angajaţilor societăţii. Prin aceste acţiuni ar fi fost cauzat un prejudiciu societăţii în cuantum total de 1.371.669,1 lei. Prin acest mecanism, cei doi inculpaţi ar fi urmărit obţinerea unor foloase materiale necuvenite, constând în telefoane mobile de ultimă generaţie şi alte produse electronice, în valoare totală de 415.930,23 lei. Bunurile ar fi reprezentat subvenţii comerciale şi bonificaţii acordate de operatorii de telefonie mobilă în considerarea valorii ridicate a serviciilor contractate şi a facturilor achitate”, precizează anchetatorii.

Potrivit sursei citate, produsele electronice respective ar fi fost însuşite de cei doi şi utilizate „discreţionar”, fără a fi predate instituţiei şi fără a fi înregistrate în contabilitatea şi patrimoniul societăţii ca obiecte de inventar sau mijloace fixe. Totodată, nu ar fi fost predate nici documentele justificative aferente (facturi fiscale, note de comandă, acte adiţionale şi anexe).

De asemenea, din cercetările efectuate a reieşit că 164 de abonamente de telefonie mobilă şi date, încheiate cu operatorii de profil, nu ar fi fost repartizate niciunui angajat al societăţii şi nu ar fi fost utilizate în scop profesional. Abonamentele respective nu ar fi înregistrat niciun trafic de voce sau date mobile pe întreaga perioadă analizată, deşi costurile aferente acestora ar fi fost suportate integral din bugetul societăţii, arată procurorii în rechizitoriu.

Sursa citată adaugă că, în perioada 25 ianuarie 2021 – 31 octombrie 2023, Adrian Bidilici, în calitate de director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi, cu încălcarea prevederilor legale, ar fi realizat achiziţii publice concretizate în încheierea mai multor contracte de furnizare servicii de telefonie şi date mobile care ar fi generat costuri nejustificat de mari în raport de nevoile reale ale instituţiei publice.

„Pentru aceste achiziţii nu ar fi existat documente justificative din care să rezulte necesitatea şi oportunitatea lor, fiind astfel cauzat un prejudiciu instituţiei în cuantum de 1.252.712,24 lei. Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi urmărit obţinerea unor foloase materiale necuvenite, constând în telefoane mobile de ultimă generaţie şi alte produse electronice, în valoare totală de 437.834,18 lei. Bunurile ar fi reprezentat subvenţii comerciale acordate de operatorul de telefonie mobilă în considerarea volumului ridicat al serviciilor contractate şi al actelor adiţionale încheiate”, notează procurorii.

Potrivit probatoriului administrat, aceste bunuri ar fi fost însuşite de inculpat şi utilizate în mod discreţionar, fără a fi înregistrate în contabilitatea şi patrimoniul instituţiei ca obiecte de inventar sau mijloace fixe.

De asemenea, cercetările ar fi relevat că marea parte a abonamentelor de telefonie şi date mobile contractate nu ar fi fost utilizate, deşi erau achitate lunar de instituţie, mecanismul contractual fiind folosit pentru a genera subvenţiile comerciale prin intermediul cărora inculpatul ar fi beneficiat de telefoane şi alte produse electronice.

Potrivit DNA, SC SECOM s-a constituit parte civilă împotriva inculpaţilor pentru paguba materială provocată, respectiv faţă de Cornel Folescu cu suma de 1.371.669,1 lei şi faţă de Adrian Bidilici cu suma de 1.155.397,28 lei, la care se adaugă accesoriile legale.

De asemenea, DGASPC Mehedinţi s-a constituit parte civilă în cauză împotriva lui Adrian Bidilici, cu suma de 1.252.712,24 lei, reprezentând paguba materială provocată.

Procurorii anticorupţie au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unor bunuri imobile ce aparţin celor doi inculpaţi până la concurenţa sumelor reţinute cu titlu de prejudicii.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Mehedinţi, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Potrivit datelor de pe site-ul Camerei Deputaţilor, Cornel-Vasile Folescu a fost ales deputat în circumscriptia electorala nr.27 Mehedinţi în anul 2020, el ocupând această demnitate până în 2024. În această perioadă, Folescu a fost membru PSD, AUR şi PNL. A fost membru în Comisia pentru transporturi şi infrastructură.

Editor : A.C.