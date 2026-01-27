Live TV

Video Fostul deputat Dan Vîlceanu află astăzi dacă va fi judecat pentru că l-a bătut în Parlament pe Florin Roman

Data actualizării: Data publicării:
Altercația dintre Dan Vîlceanu și Florin Roman
Altercația dintre Dan Vîlceanu și Florin Roman. Sursă: captură video Digi24

Fostul ministru și deputat Dan Vîlceanu va afla, marți, dacă va fi judecat în dosarul în care este acuzat, printre altele, de ultraj după ce l-a agresat fizic pe colegul său din PNL, Florin Roman, în Parlament.

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție sunt așteptați astăzi, începând cu ora 9:00, să vină cu o decizie în cazul dosarului fostului ministru și deputat Dan Vîlceanu, acuzat că și-ar fi agresat colegul, pe deputatul PNL Florin Roman, într-o discuție tensionată în Parlament. 

În luna mai 2024, Florin Roman şi Dan Vîlceanu au avut o altercaţie în plenul Camerei Deputaţilor şi în afara sălii de plen, Roman susţinând că a fost agresat fizic. Potrivit procurorilor, Vîlceanu l-ar fi lovit și chiar l-ar fi mușcat de nas pe Roman.

„Am trăit un moment prin care nu credeam ca voi trece vreodată într-o lume civilizată. I-am reproşat deputatului neafiliat Dan Vîlceanu încălcarea regulamentului prin prezenţa lui în băncile grupului PNL. Problema dumnealui la Parlament era să afle câţi primari au plecat la Călăraşi. A urmat o altercaţie verbală, după care am fost bruscat fizic spre ieşirea din plen. În afara sălii de plen am fost agresat fizic, din nou, în mod golănesc, cu o lovitură cu genunchiul aplicat în zona nasului”, declara, la acea vreme, Florin Roman.

Imagini cu altercaţia dintre cei doi au apărut în spaţiul public, fiind surprinse de camerele de luate vederi.

Roman ar fi avut nevoie de câteva zile de îngrijiri medicale după acest incident. Vîlceanu neagă însă aceste acuzații și spune că și imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar trebui să fie privite cu atenție, pentru că el ar fi fost provocat în această discuție.

Rămâne de văzut ce va decide instanța, dacă dosarul în care este cercetat Dan Vîlceanu va merge sau nu mai departe.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
E gata! Americanii și-au anunțat decizia, cu doar câteva zile înainte de evenimentul care va uni o lume întreagă
Digi Sport
E gata! Americanii și-au anunțat decizia, cu doar câteva zile înainte de evenimentul care va uni o lume întreagă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul senator francez Joel Guerriau.
Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual
Ședință de guvern.
Ședință tensionată a Coaliției. Liderii nu s-au înțeles când vor tăia din administrație. Unde s-au blocat, de fapt, negocierile (surse)
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica viitoare. Ce spun românii despre o unire cu Republica Moldova
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Guvernul își menține intenția de a-și angaja răspunderea asupra reformei administrației pe 29 ianuarie
Ședință de guvern.
Guvernul pregătește pachetul de reformă în administrație și ajustarea impozitelor locale înainte de aprobarea bugetului pe 2026
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan a vorbit despre varianta unui guvern minoritar, în plin...
autoritatea vamala romana facebook
Orașele cu care se bate Bucureștiul pentru a găzdui viitoarea Agenție...
ilie bolojan in parlament
Pachetul trei de reforme și măsurile de redresare ar putea fi...
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
Ultimele știri
Dmitri Peskov se plânge că Polonia și Țările Baltice „demonizează Rusia”. URSS a sute de mii de oameni în acea zonă
Vortex polar: 23 de morţi în urma intemperiilor din Statele Unite. Zăpada, gheaţa şi frigul arctic afectează o mare parte din ţară
SUA ar putea bombarda „chirurgical” Iranul pentru a ucide mai mulți oficiali care ar fi implicați în reprimarea protestelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 26 ianuarie - 1 februarie 2026. Noi oportunități pentru Raci, echilibru și liniște pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Adi Ilie taie în carne vie după dezastrul de la FCSB: „Problema este la antrenori. Toți jucătorii sunt...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Transilvania, miza care poate decide viitorul Ungariei. Cum a ajuns Ardealul să fie în centrul luptei pentru...
Adevărul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
"Sper să-și reconsidere decizia!" Aryna Sabalenka, revoltată de interdicția impusă la Australian Open
Pro FM
La 80 de ani, Dolly Parton este sinceră cu privire la operațiile estetice: „Am supraviețuit atâtor chirurgi...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Rusia introduce pe câmpul de luptă „ucigașul de Himars”
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”