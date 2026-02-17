Live TV

Fostul ministru Dan Șova scapă de condamnarea primită în dosarul „CET Govora”. Instanța supremă spune că faptele s-au prescris

Data actualizării: Data publicării:
160906_dan_sova_02_INQUAM_Octav_Ganea
Dan Șova. Foto: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Instanţa supremă a admis, marţi, un recurs în casaţie formulat de Dan Şova şi i-a anulat fostului ministru al Transporturilor și senator PSD condamnarea cu suspendare primită pentru trafic de influenţă în dosarul „CET Govora”, pe motiv că faptele s-au prescris.

În iunie 2018, Dan Şova a fost condamnat la trei ani închisoare cu executare, însă el a fost eliberat din penitenciar după şase luni, pedeapsa fiindu-i anulată atunci în baza unei decizii a Curţii Constituţionale, care a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de 5 judecători de la Instanţa supremă.

Ulterior, la rejudecare, el a primit o pedeapsă de patru ani închisoare cu executare la Curtea de Apel Bucureşti (noiembrie 2021), pentru ca la judecarea apelului Şova să fie condamnat, în martie 2023, de Instanţa supremă la trei ani cu suspendare.

Şova a atacat această ultimă decizie printr-o cale extraordinară de atac (recursul în casaţie), iar Instanţa supremă a decis marţi încetarea procesului penal împotriva lui, pe motiv că faptele s-au prescris.

Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Şova Dan-Coman împotriva deciziei penale nr. 90/A din data de 01 martie 2023 pronunţate de ÎCCJ, în dosarul nr. 3070/1/2021. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Cpp, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Cpp, reconfigurat prin Decizia nr.50/2025 a Curţii Constituţionale şi art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. Anulează formele de executare emise în cauză cu privire la inculpatul Şova Dan-Coman. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Definitivă”, este soluţia dată marţi de ICCJ, potrivit Agerpres.

Prin încetarea procesului penal, rămâne în vigoare decizia privind confiscarea sumei de 100.000 euro de la Dan Şova.

Potrivit DNA, în perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Şova a pretins sume de bani şi a primit în total 100.000 de euro de la un denunţător în schimbul traficării influenţei sale reale pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora la acea vreme, astfel încât acesta din urmă să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro pe lună.

Anchetatorii mai susţin că Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei (suma totală decontată cu o frecvenţă lunară, în baza celor două contracte), concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite, în acelaşi cuantum, de către firma de avocatură.

Conform DNA, în perioada decembrie 2011 - decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate. În aceeaşi perioadă, senatorul a încasat de la societatea de avocaţi suma totală de 60.000 de euro.

În cea de a doua perioadă contractuală, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 de euro, indică procurorii. DNA menţionează că cea mai mare parte a banilor primiţi de Şova au fost orientaţi, în mod direct, către stingerea unei datorii provenite din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat în Bucureşti. 

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
robert negoita
2
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
american mutat in oradea
3
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
4
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
5
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
intrarea in sala CCR
Surse Digi24.ro: După cinci amânări, Curtea Constituțională va lua mâine o decizie privind pensiile magistraților
nicusor dan sustine un discurs
Nicușor Dan critică amânările CCR pe pensiile magistraților: „Nu fac bine nici Curții, nici imaginii statului”
micula1
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a dat câștig de cauză lui Viorel Micula într-un proces cu statul român
Cristian Popescu Piedone, la DNA.
Cristian Popescu Piedone nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu ANI
sediul Curtea Europeană de Justiție
Se poate pronunța CJUE privind pensiile magistraților? Tudorel Toader: Instanța europeană, dar și CCR au o jurisprudență
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_12_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum au fentat guvernele, ani la rând, legea responsabilității...
Supermarket în Rusia
Castravetele, cel mai recent simbol al creșterii prețurilor în Rusia...
donald trump air force one reporteri
Negocierile de la Geneva asupra programului nuclear al Iranului s-au...
barbat care se fereste de viscol
România se pregătește de ninsori și viscol. Climatolog: Un ciclon...
Ultimele știri
Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de dizabilitate: „Fraudele evidente vor fi sesizate la Parchet”
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de Bacalaureat, dar pune la îndoială specialiştii INS
Iarna revine. Ședință extraordinară la Ministerul Mediului: „Risc meteorologic și hidrologic ridicat”. Șeful DSU: „Evitați deplasările”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Daniel Pancu a dezvăluit cine au fost cei doi oameni care l-au convins să se împace cu Cristiano Bergodi...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Afacerea extrem de profitabilă în care investește un jucător de bază de la FCSB: ”Este mulțumit”
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Donald Trump primește lovitură după lovitură. Încă un nume mare se ridică împotriva lui
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un robot ucrainean, filmat când deschide focul asupra unui soldat rus pe linia frontului
Newsweek
Pensie de numai 2.000 lei, după 35 ani munciți. Ultimul salariu - 5.000 lei. A fost pensionarul păcălit?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online