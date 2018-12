Fostul primar al Beiușului, Adrian Domocoș, condamnat definitiv pentru acuzații de corupție. Episcopul greco-catolic de Oradea a fost achitat

Adrian Domocoș, fost primar al municipiului bihorean Beiuș, a ajuns vineri seara în Penitenciarul din Oradea, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat definitiv la 5 ani și opt luni de închisoare pentru fapte de corupție. În același dosar, episcopul greco-catolic de Oradea Virgil Bercea a fost achitat pentru acuzațiile care i-au fost aduse în dosarul instrumentat de DNA.

Fostul edil a fost judecat sub acuzația că s-a folosit de funcția sa pentru a obține, cu titlul de concesiune, un spaţiu al Episcopiei Greco-Catolice, pentru care a plătit o chirie subevaluată. În schimb, Domocoş s-ar fi obligat să scutească Episcopia de la plata unor impozite pentru clădirile deţinute de aceasta în oraş.

Adrian Domocoș a fost arestat în decembrie 2014, iar după o perioadă petrecută în arest la domiciliu, acum s-a întors după gratii la începutul lui 2015. Ex-primarul a fost trimis în judecată în martie 2015, alături de episcopul greco-catolic de Oradea Virgil Bercea și administratorul episcopiei, Constantin Mircea Ovidiu Mihăilă. În același dosar au mai fost inculpați Stela Iambor - la data comiterii faptelor contabilă a Episcopiei greco-catolice de Oradea, de secretarul Primăriei din Beiuș Viorel Mateaș și alți câțiva funcționari din administrația locală.

În luna februarie a anului trecut, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat pe Domocoș la 7 ani de închisoare. Vineri, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ca fostul edil să execute 5 ani și 8 luni de detenție, iar un fost auditor al Primăriei Beiuș, Daniela Petruț, va plăti o amendă penală de 2.000 de lei.

În schimb, episcopul Virgil Bercea (foto jos) a fost achitat definitiv pentru acuzațiile de dare de mită şi complicitate la abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul.

Achitarea a fost decisă și în cazul administratorului episcopiei, Constantin Mircea Ovidiu Mihăilă, și al Stelei Iambor, contabilă şefă a Episcopiei.

Închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării au primit:

- George Bunea: 5 luni de închisoare pentru fals în declaraţii,

- Florin Morgovan şi Doina Blaga, ex-inspectori în Biroul Impozite şi Taxe din Primăria Beiuș: câte 2 ani şi 8 luni închisoare pentru abuz în serviciu şi obţinerea unui folos necuvenit pentru altul

- Viorel Mateaș, secretarul Consiliului Local Beiuş: 1 an şi 8 luni închisoare pentru fals intelectual şi instigare la fals intelectual,

- Ioan Uşvat, referent la Biroul Arhitectului Şef: 1 an de închisoare pentru fals intelectual

Adrian Domocoş nu este la prima condamnare. În 2016, cu două zile înainte de alegerile locale, a fost condamnat la doi ani şi patru luni de închisoare de un complet de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

