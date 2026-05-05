Fostul primar al unei comune din Prahova scapă de pedeapsa pentru instigare la fraudarea alegerilor locale

Fostul primar al comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu, a scăpat de pedeapsa de doi ani de închisoare pentru instigare la fraudarea alegerilor locale din 2020. Decizia pronunţată marţi de Curtea de Apel Ploieşti este definitivă.

Conform portalului instanţelor de judecată, magistraţii au admis apelurile declarate în acest dosar atât de către procurori, cât şi de către mai mulţi inculpaţi, au desfiinţat în parte sentinţa pronunţată pe fond de Judecătoria Buzău şi au dispus încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale, faţă de 20 de inculpaţi, între care şi Marin Voicu.

Aceştia erau judecaţi pentru falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale, instigare la această infracţiune (în cazul fostului primar, Marin Voicu - n.r.) şi complicitate la falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale.

Decizia instanţei este definitivă.

În 2020, Marin Voicu a candidat din partea PNL, după ce a deţinut mai multe mandate de primar PSD.

La cele mai recente alegeri locale, a candidat din nou, din partea PSD.

Judecătoria Buzău s-a pronunţat în iulie 2025, după patru ani de la trimiterea în judecată, în acest dosar.

Astfel, Marin Voicu a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru instigare la infracţiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (20 de acte materiale).

Un alt inculpat a primit, de asemenea, o pedeapsă de un an şi 3 luni de închisoare în regim de detenţie, pentru falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată (patru de acte materiale).

Alţi zece inculpaţi au fost condamnaţi la câte un an şi 9 luni de închisoare cu suspendare pentru aceeaşi faptă, iar în cazul altor nouă inculpaţi a fost stabilită pedeapsa de un an şi trei luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani.

De asemenea, judecătorii au achitat două persoane acuzate de complicitate la infracţiunea de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată, respectiv de falsificare a documentelor şi evidenţelor electorale în formă continuată.

Totodată, instanţa a dispus desfiinţarea mai multor înscrisuri care au legătură cu procesul electoral, între care procese verbale privind centralizarea voturilor, rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului de primar la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 Circumscripţia electorală nr. 39 Ciorani, procese verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 în aceeaşi circumscripţie, precum şi procesele verbale privind rezultatele votului pentru Consiliul Judeţean şi pentru alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova.

În decembrie 2025, prefectul Daniel Nicodim a emis ordinul de încetare a mandatului primarului de la Ciorani, Marin Voicu, în contextul în care acesta a fost condamnat definitiv la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare în dosarul care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil, acestea fiind mijloace de probă în dosarul penal privind fraudarea alegerilor locale organizate în 2020 la Ciorani.

Editor : M.B.