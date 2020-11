Fostul primar Daniel Florea, audiat la DNA: Am fost chemat în calitate de martor, dar nu știu în ce dosar

DNA a făcut azi 38 de percheziții, inclusiv la instituții din subordinea Primăriei Sectorului 1 și de la Primăria Sectorului 5. A fost perchezitionată casa fostului edil din Sectorul 1, Dan Tudorache, după cum a recunoscut acesta, într-o postare pe Facebook, iar după-amiază a ajuns la DNA fostul primar din Sectorul 5, Daniel Florea.

„Am fost chemat în calitate de martor. Am venit cum am fost chemat. Nu știu despre ce este vorba. După ce ies o să vă spun. Nu noi am achiziționat tablete. Primăria Sectorului 5 nu a achiziționat tablete. Deci voi vedea dacă este vorba despre asta, dar în acest moment am fost sunat, rugat să vin în calitate de martor la 14:30. Asta am făcut. Vă spun mai multe lucruri când ies. Deocamdată nici eu nu știu absolut nimic. Nici pentru ce... decât în calitate de martor, dar nu știu în ce dosar”, a spus Daniel Florea, la intrarea în sediul DNA.

De asemenea, procurorii DNA au făcut dimineață percheziții și la domiciliul lui Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări în două cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate corupției, presupus săvârșite în cursul anului 2020 și anterior. În cursul zilei de 19 noiembrie 2020, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 38 de locații situate pe raza municipiului București și județul Ilfov, din care două sunt entități aflate în subordinea unor primării de sector, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.

