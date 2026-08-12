Fostul rector al Universității „Ovidius” din Constanța a fost reținut într-un dosar de proxenetism

Descinderi și rețineri la Constanța într-un dosar de proxenetism. Potrivit unor surse din anchetă, printre cei reținuți s-ar afla și fostul rector al Universității „Ovidius”. Bărbatul ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane, prin închirierea, în regim hotelier, a unor imobile. Fostul rector a mai fost condamndat și în trecut, pentru luare de mită.

Potrivit anchetatorilor, o femeie de 48 de ani și doi bărbați, de 25, respectiv 38 de ani, ar fi obligat mai multe persoane să se prostitueze și le asigurau și transportul în diferite locații.

În dosar este cercetat și un bărbat de 55 de ani, care închiria în regim hotelier mai multe imobile în care tinerele erau obligate să întrețină relații sexuale. Surse din cadrul anchetatorilor spun că este vorba despre Dănuț Tiberiu Epure, fostul rector al Universității „Ovidius” din Constanța, în trecut cercetat pentru luare de mită.

Toate persoanele au fost reținute pentru 24 de ore de către polițiști și duse în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Constanța.

Joi, suspecții vor fi duși în fața magistraților constănțeni cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Editor : A.P.