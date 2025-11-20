Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost eliberat din arest. Judecătorii l-au plasat sub control judiciar

Fostul senator PSD Marius Isăilă, acuzat de procurorii DNA că ar fi vrut să dea un milioan de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost eliberat din arestul preventiv şi pus sub control judiciar.

Decizia a fost luată, joi, de Curtea de Apel Bucureşti, notează News.ro.

„Admite contestație formulată de contestatorul inculpat. Desființează în parte, încheierea penală contestată, și pe fond, rejudecând: respinge propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- DNA de luare a măsurii arestului preventiv față de inculpat, dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpatul I.M. Pe o perioada de 60 de zile, începând cu data de 20.11.2025”, arată minuta deciziei Curții de Apel București.

Citește și: Moşteanu, despre dosarul șpăgii de la minister: „O să mai fie chestii pe care o să le vedeţi în perioada care urmează”

În urmă cu două săptămâni, Tribunalul Bucureşti a decis arestarea preventivă a lui Marius Isăilă, pentru 30 de zile.

El este acuzat de DNA că, „în datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acţionar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată”.

„Infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie. Inculpatului i s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală”, a mai transmis DNA.

Citește și: Octavian Berceanu, despre mita care ar fi trebuit să ajungă la ministrul Apărării: Afacerea a fost coordonată de un actor statal

Isăilă a fost condamnat definitiv de instanţa supremă, în 10 noiembrie 2016, la cinci ani şi patru luni închisoare cu executare. Isăilă fusese trimis în judecată tot de DNA în 23 iulie 2014 pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Marius Isăilă a fost senator în Parlamentul României în legislatura 2012-2016 din partea PSD Dâmboviţa.

Editor : Ana Petrescu