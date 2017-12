FOTO VIDEO. Cum arată „paradisul” lui Radu Mazăre din Madagascar

Justiţia a mai pierdut un VIP acuzat de corupţie. Radu Mazăre, judecat pentru luare de mită, a plecat din ţară şi vrea azil politic în Madagascar, acolo unde are un resort. Fostul primar al Constanţei nu avea interdicţie de călătorie şi l-a anunţat senin pe poliţistul care îl supraveghea că nu se mai întoarce în România pentru că nu are parte de un proces corect.

Mica insulă din Oceanul Indian este o iubire mai veche a lui Mazăre. Acolo şi-a petrecut multe vacanţe, a început o afacere legată de kite-surfing şi a postat multe impresii pe YouTube.

„Iată-ne a doua zi în Madagascar! M-am dat cu zmeul de dimineaţă, bate vântul de rupe în două, între 25 şi 30 de noduri. Zmee toţi au miiiici, s-au dat cu zmee de şase, de şapte, eu când am scos foaia aia de 12, se uitau la mine ca la maimuţe!”, își împărtășea Radu Mazăre, în urmă cu câțiva ani, impresiile din vacanța în Madagascar.

„Ca şi în viaţă, niciodată nu poţi să le ai pe toate: când ai vânt, nu ai apă, când ai apă nu ai vânt”, filozofa fostul edil al Constanței.

Cugetarea pe care o emitea acum şase ani Radu Mazăre în Madagascar defineşte şi situaţia în care se găsea acum: era liber să meargă în orice colţ al lumii, dar în fiecare sâmbătă dimineaţa trebuia să se prezinte la o secţie de poliţie de la Constanţa. A respectat obligaţia impusă de judecători până vineri.

Cu două zile înainte de Crăciun semnase în condica de prezenţă, însă sâmbătă dimineaţa nu a mai venit. Poliţistul care îl supraveghea l-a sunat şi a aflat cu stupoare de planurile lui Radu Mazăre de a cere protecţia autorităţilor din Madagascar, pe motiv că este persecutat politic în ţara sa.

„A informat când a ajuns pe teritoriul statului străin că se află acolo şi că nu va mai ajunge să semneze în registrul care este pus la dispoziţie persoanelor puse sub control judiciar”, a confirmat Marius Niculescu, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.

Acum, poliţiştii încearcă să verifice spusele fostului primar. Până acum, au stabilit traseul până la Paris, unde a ajuns cu un avion care a decolat de la Bucureşti în prima zi de Crăciun.

Agenţii au informat deja Înalta Curte că, deşi nu avea nicio interdicţie de a pleca din România, Radu Mazăre a încălcat una dintre condiţiile stabilite în procesul de luare de mită drept condiţie pentru judecarea în libertate. În aceste condiții, este de așteptat ca Înalta Curte să emită un mandat de arestare în lipsă pe numele lui Radu Mazăre.

Într-o amplă scrisoare trimisă autorităţilor de la noi, Radu Mazăre spune clar că nu are de gând să se întoarcă prea repede din paradisul din Madagascar: „Sunt o ţintă politică a Statului paralel şi în România nu am nicio şansă să beneficiez de o Justiţie corectă. Am decis să solicit azil politic în Republica Madagascar. Atunci când în România va ajunge o Justiţie reală, mă voi întoarce”, spune fostul edil.

Scrisoarea are cinci pagini și este adresată celor doi avocaţi ai săi, dar şi „tuturor autorităţilor interesate din România”. În acest document, obţinut de News.ro, Mazăre se referă la toate cele patru noi dosare penale deschise în acest an pe numele său, în care are calitatea de suspect sau de inculpat pentru abuz în serviciu sau complicitate la abuz în serviciu, dar şi la celelalte patru dosare penale mai vechi, el susţinând că este nevinovat.

Cât despre Madagascar şi afacerile sale de acolo, în urmă cu exact un an, fostul edil a dat detalii chiar în faţa instanţei despre cine a finanţat, în realitate, resortul pe care l-a construit acolo. Detalii și imagini aici: FOTO-VIDEO. Cum arată hotelul construit de Mazăre în Madagascar

Fostul primar constănţean obşinuia să vorbească mult despre incursiunile sale pe plajele din Madagascar şi Brazilia. Două destinaţii excentrice care, s-a dovedit ulterior, pentru Radu Mazăre nu au însemnat doar turism, ci mai ales afaceri. Una din aceste afaceri este Mantasaly Resort, din Madagascar, și este cea despre care Mazăre a vorbit la un moment dat şi în faţa judecătorilor.

Afacerile lui Radu Mazăre din Madagascar apar în dosarul în care este judecat pentru luare de mită. Acum un an, fostul primar a încercat să îi convingă pe judecătorii de la Curtea Supremă că este nevinovat şi că procurorii au confundat şpaga cu bani împrumutaţi pentru o investiţie.

Radu Mazăre: Am negociat cu triburile!

„Am discutat cu Elan despre posibilitatea de a face o investiţie în Madagascar. Când am revenit în Madagascar, eu şi fratele meu am demarat discuţiile cu tribul care era proprietarul terenului. Am luat terenul în concesiune pe numele meu şi pe numele fratelui meu pe o perioadă de 99 de ani”, arăta Radu Mazăre în declarația dată instanței.

Cum negociaţi dumneavoastră cu triburile? În ce limbă? au vrut să știe la vremea respectivă ziariștii.

„Nu mă mai aşteptaţi, pentru că nu mai dau (declarații - n.r.). Ştiu că vă este dor de mine, dar mie nu îmi este dor de prezenţa publică”, le-a răspuns el.

Fostul primar al Constanţei a încercat să îi convingă pe judecătorii de la Curtea Supremă că nu a luat mită, aşa cum susţin procurorii DNA. Cei 95 de mii de euro viraţi de omul de afaceri Elan Schwartzenberg în contul său ar fi reprezentat restituirea unui împrumut, a insistat Radu Mazăre.

Anchetatorii au însă altă variantă: banii, viraţi într-un cont din Israel, proveneau, de fapt, de la un alt om de afaceri, Avraham Morgenstern. Acesta câştigase o licitaţie în Constanţa pentru construirea unui cartier de locuinţe sociale.

„ Aveam relații profesionale cu Avraham Morgenstern. Nu era ceva special că ne-am întâlnit acasă la mine, mulţi oameni de afaceri sau funcționari din Primărie veneau la mine acasă strict pentru discuții profesionale. Cu funcționarii mergeam la prânz în oraș, să discutăm proiecte sau seara în cafenele sau vara pe plajă. La birou stăteam puţin”, spunea Radu Mazăre în fața instanței.

Şi senatorul Alexandru Mazăre, fratele fostului edil, a fost trimis în judecată. Procurorii anticorupţie au dovezi că ar fi primit bani de la acelaşi om de afaceri israelian. Ar fi vorba de 80 de mii de euro, destinaţi lui Radu Mazăre.

Judecător: De ce nu ați trecut contul în declarația de avere?

Alexandru Mazăre: Nu erau banii mei, așa că am considerat că nu trebuie să îi declar.

Judecător: Conturile de ce erau si pe numele dumneavoastră, dacă erau banii iubitei?

Alexandru Mazăre: Pentru că pe vremea aia aveam o relație foarte bună cu iubita de atunci, eram ca două jumătăți de măr.

Judecătorii de la Curtea Supremă au decis să-l audieze în acest dosar şi pe Elan Schwartzenberg, dat în urmărire internaţională, tot pentru corupţie, dar într-un alt dosar. El este suspectat că ar fi intermediat mita între fraţii Mazăre şi omul de afaceri Avraham Morgenstern. Oficial nu se știe unde se află Elan Schwartzenberg, el fiind plecat de mai mulți ani din România, dar foarte probabil este în Israel. Și Avraham Morgenstern, condamnat la opt ani închisoare, a fugit din țară, dar a fost prins în decembrie 2017 în Argentina.