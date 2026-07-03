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Video Frații Tate au fost chemați vineri dimineață la DIICOT. Reacții ironice la adresa procurorilor: „Este un privilegiu să fiu invitat”

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Frații Tristan și Andrew Tate. Foto: Inquam Photos/Alexandru Busca
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Frații Andrew și Tristan Tate se află în aceste momente la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Este neclar, încă, motivul pentru care cei doi frați au fost chemați. Recent, Andrew Tate a mai fost audiat de procurori, care au anunțat extinderea urmăririi penale în cazul lui, în timp ce Tristan Tate a fost trimis în judecată într-un alt dosar.

Imaginile cu frații Andrew și Tristan Tate la DIICOT, de vineri dimineață, au fost postate de Marian Ceaușescu pe pagina lui de Facebook.

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La intrarea în sediul parchetului, cei doi au avut mai degrabă reacții ironice la adresa procurorilor.

„Iubesc să fiu aici, este un privilegiu să fiu invitat aici. Fiecare oraș are aceste cluburi exclusiviste unde este greu să fii invitat. Cineva mi-a spus, când am venit în România, că dacă nu ai un dosar penal, asta înseamnă că ești sărac”, a declarat Andrew Tate, întrebat de Marian Ceaușescu de ce au fost chemați.

Pe 17 iunie, Andrew Tate a mai fost audiat la DIICOT, iar la final i s-a adus la cunoștință că este cercetat pentru spălare de bani și trafic de persoane. Detalii, aici

Două zile mai târziu, fratele lui, Tristan Tate, a fost trimis în judecată într-un alt dosar care vizează infracțiuni de lovire și alte violențe și acces ilegal la un sistem informatic. Detalii, aici.

Editor : M.G.

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