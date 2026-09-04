Frații Tate, trimiși în judecată de DIICOT. Procurorii cer confiscarea unor bunuri de 825.000 de euro

Frații Andrew și Tristan Tate au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, potrivit unui rechizitoriu întocmit la 31 august. Cei doi cetățeni britanici sunt acuzați, între altele, de trafic de minori, spălare de bani și influențarea declarațiilor, într-un dosar în care procurorii susțin că au obținut peste 1,25 milioane de dolari din exploatarea sexuală a unei victime minore.

DIICOT – Structura Centrală a anunțat, vineri, într-un comunicat de presă, că a dispus trimiterea în judecată a celor doi frați. Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este acuzat de trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată, act sexual cu un minor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, este acuzat de complicitate la trafic de minori, spălarea banilor în formă continuată și influențarea declarațiilor.

Dosarul a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București.

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Procurorii: o victimă ar fi fost recrutată la 15 ani

Potrivit DIICOT, începând din 2012 și până în decembrie 2021, Andrew Tate ar fi recrutat o fată care avea 15 ani la momentul recrutării și ar fi exploatat-o sexual în Marea Britanie și România.

Procurorii susțin că acesta ar fi indus-o în eroare cu privire la intenția de a întemeia o relație și la existența unor sentimente reale de iubire, după care ar fi exercitat presiuni asupra ei prin amenințări, șantaj emoțional, control și supraveghere, dar și prin agresiuni fizice.

Victima ar fi fost determinată să producă materiale pornografice și să desfășoare activități de videochat pe mai multe platforme, în folosul inculpatului.

Ulterior, potrivit anchetatorilor, victima ar fi fost transportată în mod repetat din Marea Britanie în România, unde ar fi fost adăpostită în mai multe imobile din Voluntari, Tunari și zona Pipera. DIICOT susține că acolo i-ar fi fost asigurată logistica necesară pentru continuarea activității de videochat.

Peste 1,25 milioane de dolari, susține DIICOT

În urma exploatării victimei, cei doi inculpați ar fi obținut foloase patrimoniale în valoare totală de 1.251.833,30 de dolari, echivalentul a aproximativ 80% din veniturile generate de activitatea de videochat desfășurată de aceasta, potrivit procurorilor.

DIICOT mai susține că Andrew Tate ar fi întreținut, în perioada decembrie 2020 – jumătatea anului 2021, raporturi sexuale și acte sexuale cu o altă victimă minoră, care avea 15 ani.

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În cazul lui Tristan Tate, procurorii susțin că acesta știa vârsta victimei și faptul că fusese recrutată de fratele său. El ar fi sprijinit exploatarea acesteia în perioada noiembrie 2014 – decembrie 2021.

Potrivit DIICOT, Tristan Tate ar fi administrat conturile de videochat ale victimei, i-ar fi monitorizat activitatea și ar fi urmărit obiectivele financiare stabilite de fratele său. Totodată, acesta s-ar fi ocupat de încasarea și gestionarea banilor proveniți din activitatea de videochat.

Procurorii cer confiscarea unor bunuri

În același dosar, DIICOT susține că frații Tate ar fi încercat să influențeze declarațiile unor victime și martori, inclusiv prin oferirea unor sume de bani, telefoane și promisiunea asigurării asistenței juridice.

Procurorii mai susțin că, în perioada decembrie 2023 – iulie 2024, cei doi ar fi achiziționat și înregistrat pe numele unor persoane de încredere patru autoturisme, pentru a ascunde sau disimula originea banilor obținuți din activitatea infracțională.

DIICOT a solicitat confiscarea specială a celor patru autoturisme de lux, cu o valoare totală estimată la 825.000 de euro, precum și a echivalentului sumei de 1.251.833,30 de dolari despre care procurorii susțin că ar proveni din exploatarea victimei minore. Anchetatorii au cerut și confiscarea extinsă a altor bunuri ale celor doi.

Trimiterea în judecată marchează finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței. Acuzațiile urmează să fie analizate de judecători, iar cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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Editor : Ana Petrescu