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Fraudă cu locuri de veci în cimitire din Bucureşti. Sumele uriașe obținute de un fals preot şi alte trei persoane

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Alley in Bellu Cemetery, Bucharest, Romania
Foto: Profimedia
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Patru persoane care au obţinut sume impresionante înşelându-i, timp de un an, pe deţinătorii unor locuri de veci în cimitire din Bucureşti au fost trimise în judecată pentru înşelăciune în formă continuată şi uz de fals. Potrivit anchetatorilor, presupuşii infractori s-au folosit de oameni din anturajul lor pentru a le câştiga încrederea victimelor, unul dintre aceştia prezentându-se, în mod fals, drept preot ortodox. Prejudiciul total de sute de mii de lei nu a fost recuperat, motiv pentru care au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaţilor. Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 6 al Capitalei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti informează, vineri, că procurorul de caz a finalizat urmărirea penală şi a sesizat instanţa de judecată prin rechizitoriu cu privire la patru inculpaţi care, timp de un an, ar fi indus în eroare deţinători de locuri de veci din cimitirele Capitalei, obţinând de la aceştia sume importante de bani, potrivit News.ro.

Doi dintre inculpaţi, aflaţi în prezent sub măsura arestului la domiciliu, sunt trimişi în judecată pentru înşelăciune, înşelăciune în formă continuată şi uz de fals, comise în stare de recidivă postexecutorie. Ceilalţi doi, aflaţi sub control judiciar, sunt trimişi în judecată pentru complicitate la săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune, în privinţa inculpatei reţinându-se, de asemenea, starea de recidivă postexecutorie.

„În fapt, în perioada martie 2025 - martie 2026, inculpaţii s-au folosit de persoane din anturajul lor, prezente zilnic în cimitire, pentru a intra în contact cu potenţialele victime. Acestora li se transmitea, în mod mincinos, că propriile morminte le inundă pe cele învecinate şi că, în lipsa unor lucrări urgente, riscă sancţiuni. Pentru a conferi credibilitate pretextului, în unele cazuri monumentele funerare erau degradate în prealabil de către autori. Odată câştigată încrederea persoanelor vătămate, inculpaţii au obţinut de la acestea sume de bani tot mai mari, fie pentru lucrări supraevaluate, fie cu titlu de împrumuturi pe care nu intenţionau să le restituie, fie pentru pretinsa intermediere a vânzării unor locuri de veci", precizează anchetatorii.

Potrivit acestora, într-unul dintre cazuri, un inculpat s-a prezentat drept preot ortodox, calitate pe care nu o deţinea, iar plăţile au fost justificate prin înscrisuri contrafăcute - contracte, facturi şi chitanţe.

Cele două persoane vătămate au suferit un prejudiciu total de 615.261 lei, 18.000 euro şi 23.234 dolari americani, nerecuperat până în prezent, motiv pentru care asupra bunurilor inculpaţilor au fost instituite măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, cu propunerea de menţinere a măsurilor preventive şi asigurătorii.

Editor : M.B.

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