Fraudă de 1,8 milioane de euro cu fonduri UE destinate persoanelor sărace din Dolj. Cinci persoane, trimise în judecată

Cinci persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European (EPPO), fiind acuzate că au fraudat fonduri europene destinate sprijinirii persoanelor sărace și comunităților marginalizate din județul Dolj. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fraudat 22 de proceduri de achiziție publică, în cadrul a șapte proiecte finanțate de Uniunea Europeană, provocând un prejudiciu estimat la 1,8 milioane de euro, relatează News.ro.

Parchetul European (EPPO) din București a trimis în judecată cinci persoane acuzate că au constituit un grup infracțional pentru a frauda programe finanțate de Uniunea Europeană, destinate unor localități rurale din județul Dolj. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București.

Potrivit unui comunicat al EPPO, doi dintre inculpați, care ar fi coordonat gruparea în perioada 2017-2022, au identificat programe finanțate din fonduri europene și au contactat reprezentanți ai unor localități rurale din Dolj, pe care i-au convins să solicite finanțare.

Ulterior, aceștia ar fi întocmit documentația necesară depunerii cererilor de finanțare și organizării procedurilor de achiziție, oferindu-le celorlalți trei membri ai grupării informații despre licitații.

Potrivit probelor administrate de procurori, cei trei ar fi folosit mai multe societăți comerciale pentru a participa la procedurile de achiziție și pentru a obține contractele. În acest scop, ar fi depus documente false care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

Rechizitoriul vizează șapte proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, de care au beneficiat șapte localități rurale din județul Dolj.

Proiectele urmăreau furnizarea de alimente persoanelor care trăiesc în sărăcie, precum și organizarea de ateliere și sesiuni de formare pentru comunitățile marginalizate din mediul rural.

Anchetatorii suspectează că, în total, 22 de proceduri de achiziție desfășurate în cadrul acestor proiecte au fost fraudate, prejudiciul fiind estimat la 1,8 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 9,5 milioane de lei.

Într-o etapă anterioară a anchetei, procurorii au pus sechestru pe bunurile inculpaților, în vederea recuperării prejudiciului.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei cinci inculpați riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între 3 și 10 ani.

Editor : Ș.A.