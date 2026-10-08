Fraudă de peste 3 milioane de lei din fonduri europene pentru sisteme de irigaţii în Galaţi. Schema folosită de inculpați

Patru persoane şi societăţi comerciale au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Galaţi într-un dosar privind obţinerea ilegală a peste 3,1 milioane de lei din fonduri europene. Banii erau destinaţi reabilitării unor sisteme de irigaţii, însă anchetatorii au stabilit că cei patru reprezentanţi ai firmelor respective ar fi constituit o schemă infracţională prin care ar fi viciat licitaţii ascunzând un conflict de interese şi „recirculând” succesiv aceleaşi sume de bani pentru a justifica cheltuieli fictive.

Potrivit unui comunicat al DNA, au fost trimişi în judecată Organizaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI( Fundeni Plot 59 şi reprezentanţii săi de fapt şi de drept, C.I. şi N.A., pentru folosire de documente false în formă continuată, precum şi firma executantă SC Hidraconstruct Geovig SRL, administratorul acesteia, C.V. (soţia lui C.I.), şi contabila organizaţiei, D.P., care a fost şi preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, pentru complicitate, relateză News.ro.

Procurorii au stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2018, inculpaţii ar fi pus în aplicare o schemă infracţională în cadrul a două proiecte de irigaţii din judeţul Galaţi. Valoarea totală a contractelor de execuţie se ridică la 8.581.069,48 lei. Pentru a obţine finanţarea de la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), membrii grupului ar fi falsificat declaraţii şi rapoarte de evaluare cu scopul de a ascunde conflictul direct de interese dintre beneficiarul proiectului (reprezentat de C.I.), comisia de licitaţie (condusă de contabila D.P.) şi firma care a câştigat contractele (administrată de soţia lui C.I.).

Ulterior adjudecării frauduloase, pentru a deconta fondurile europene, inculpaţii ar fi depus la AFIR 17 facturi fiscale şi 22 de ordine de plată conţinând date nereale.

Anchetatorii au stabilit că aceleaşi sume de bani au fost „recirculate” printr-o firmă interpusă. Mecanismul era folosit pentru a crea aparenţa unor plăţi reale şi definitive către constructor, deşi în realitate valoarea lucrărilor a fost artificial supraevaluată.

Prejudiciul total calculat în acest dosar este de 3.190.916 lei, sumă cu care AFIR s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Pentru recuperarea pagubei, procurorii DNA au instituit sechestru asigurător pe bunurile mobile, imobile şi conturile bancare ale celor implicaţi, până la concurenţa sumei fraudate.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galaţi, cu propunerea de menţinere a măsurilor asigurătorii.

Editor : Liviu Cojan