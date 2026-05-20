Gelu Voican Voiculescu susține într-un proces împotriva fiicei sale că a vândut fictiv o proprietate să scape de executarea silită

Gelu Voican Voiculescu, unul dintre cei mai influenți politicieni de după Revoluție, implicat în dosarul evenimentelor din 1989, dar și cel al Mineriadei, a recunoscut într-un proces intentat împotriva fiicei sale că i-a vândut fictiv un conac ca să nu fie executat de stat, relatează publicația locală Turnul Sfatului.

Publicația din Sibiu arată că este vorba de un proces finalizat pe 26 februarie 2026, în cadrul căruia Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată pentru a redobândi un conac din Apoldu de Sus.

Cum a ajuns Gelu Voican Voiculescu să fie executat silit de RA-APPS

Potrivit jurnaliștilor, povestea datează din anul 2017, când Gelu Voican Voiculescu a refuzat să plătească chiria RA-APPS pentru vila de protocol din cartierul Primăverii din București și a fost dat în judecată de instituție.

Prima instanța l-a obligat pe politician atunci să plătească aproximativ 200.000 de euro către RA-APPS, sumă care reprezenta chiria, plus penalități și dobânzi. Suma a scăzut la apel, ajungând la aproximativ 80.000 de euro, însă Gelu Voican Voiculescu a ajuns în final la executare silită.

Până la decizia definitivă, însă, Gelu Voican Voiculescu și-a înstrăinat proprietățile către apropiați, în așa fel încât să nu poată fi executat silit, cu promisiunea că îi vor fi returnate, arată jurnaliștii de la Turnul Sfatului.

Detalii din procesul în care Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată

Acesta este și obiectul procesului în care Gelu Voican Voiculescu și-a dat fiica în judecată și care a fost finalizat în februarie. Instanța nu i-a dat câștig de cauză.

Din motivarea deciziei Tribunalului Sibiu, consultată de jurnaliștii sibieni, reiese că Gelu Voican Voiculescu a declarat în fața judecătorilor că proprietatea din Apoldu de Sus a fost vândută fictiv, doar în acte. El a mai spus că a făcut acest lucru la sfatul fiicei sale, avocat de profesie.

Proprietatea a fost vândută inițial unui partener de afaceri al fiicei, a ajuns apoi în proprietatea acesteia, iar ea la rândul ei a vândut-o unei alte persoane.

Gelu Voican Voiculescu a mai declarat instanței că nu a primit niciodată banii prevăzuți de contract și a acuzat-o pe fiica lui că a „orchestrat” o schemă juridică.

Însă fiica și partenerul ei de afaceri au respins acuzațiile fostului politician și au arătat că prima tranzacție a fost acoperită cu bani cash, pentru că Gelu Voican Voiculescu nu avea conturi bancare la acel moment.

Cererea lui Gelu Voican Voiculescu a fost respinsă de Tribunalul Sibiu ca nefondată, pentru că magistrații au considerat că nu se poate demonstra caracterul fictiv al vânzărilor.

Gelu Voican Voiculescu nu a oferit un punct de vedere publicației Turnul Sfatului.

O altă publicație, Fanatik, arăta în anul 2023 că instituția RA-APPS l-a acuzat pe fostul politician că și-a înstrăinat averea fiicei sale, fictiv, ca să scape de executarea silită.

