Președintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, este chemat joi la Parchetul General în calitate de suspect.

„Răspunsul nedemocratic al regimului Nicuşor Dan/Psd: sunt chemat joi la 11:00 în calitate de 'suspect' la Parchetul General! Nu trădăm, nu renunţăm”, a scris Simion, marţi, pe Facebook.

Potrivit unor surse judiciare citat de Agerpres, Simion a fost citat la Parchetul General pentru a i se aduce la cunoştinţă că are calitatea de suspect, într-un dosar penal deschis după ce a instigat în luna martie la „jupuirea în piaţa publică” a membrilor Biroului Electoral Central care au invalidat candidatura la prezidenţiale a lui Călin Georgescu.

Pe 10 martie 2025, Parchetul General a anunţat că s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de instigare publică, în legătură cu postarea liderului AUR.

„În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 9 martie 2025, în contextul unui protest care a avut loc în Bucureşti, preşedintele unui partid politic, care este, totodată, şi deputat în Parlamentul României, a făcut o serie de declaraţii prin care a incitat la violenţă”, transmitea atunci Parchetul într-un comunicat de presă.

Ancheta a demarat după ce preşedintele AUR a scris pe Facebook că membrii Biroului Electoral Central care au decis să invalideze candidatura lui Călin Georgescu „ar trebui jupuiţi în piaţa publică”.

Ulterior, Simion şi-a nuanţat declaraţia într-o conferinţă de presă, susţinând că se referea la „jupuiţi de privilegii”.

„Nu vorbeşte nimeni despre a da foc la ţară. Despre declaraţiile mele de aseară vreau să vă spun că am făcut nenumărate apeluri. (...) Eu cred că autorii loviturii de stat trebuie pedepsiţi exemplar, să vedem cine sunt autorii, pentru că nu-i cunoaştem, cu siguranţă că nu acei bieţi amărâţi membri ai BEC, şi trebuie jupuiţi de privilegii, trebuie jupuiţi de pensii speciale şi trebuie jupuiţi şi înlăturaţi de la conducerea statului paşnic şi democratic”, spunea la acea vreme Simion.

Editor : B.P.