Gheorghe Nichita, fost primar al Iașiului, eliberat din închisoare: A fost o durere foarte mare. Politică nu mai vreau să fac

Fostul edil al Iaşiului Gheorghe Nichita a fost eliberat condiţionat, miercuri, din Penitenciarul Vaslui, după ce a fost condamnat în vara anului 2022 la cinci ani de închisoare pentru că şi-ar fi spionat amanta cu ajutorul poliţiştilor locali.

Tribunalul Vaslui a respins contestaţia procurorilor la decizia Judecătoriei Vaslui privind eliberarea condiţionată a fostului primar Gheorghe Nichita. Decizia este definitivă, astfel că Gheorghe Nichita a părăsit Penitenciarul Vaslui în cursul după-amiezii de miercuri.

La ieşirea din penitenciar Gheorghe Nichita le-a spus jurnaliştilor că „toate au un sens şi un scop”, că nu va intra în politică, dar că va vorbi la un moment dat despre ceea ce i s-a întâmplat.

„A fost o durere foarte mare şi pentru mine, şi pentru cei dragi mie, familia mea, dar toate au şi un sens, un scop. Şi am încercat să găsesc acest scop. Şi o să îl vedem în curând. Dumnezeu are un scop pentru toate. Politică nu mai vreau să fac şi nu mă mai interesează politica. Dar, în schimb, prezenţa în opinia publică mă interesează. Am destulă experienţă acumulată în această viaţă, atât în domeniul administrativ, cât şi politic, şi nu numai. Am şi o experienţă de viaţă destul de bogată pentru că nu mi-a fost uşor prin toate prin care am trecut prin viaţă, în general, mai ales ultima suferinţă”, a spus Gheorghe Nichita.

El a adăugat că nedreptatea doare cel mai tare, dar a refuzat să spună dacă el consideră că a făcut închisoare fiind nevinovat.

Totodată, el şi-a cerut iertare de la cei care i-au fost aproape pentru suferinţa provocată acestora.

Nichita a adăugat că are două obiective pe termen scurt: sănătatea şi familia.

Fostul primar al Iaşiului Gheorghe Nichita a fost condamnat în vara anului 2022 la cinci ani de închisoare cu executare, sentinţa fiind definitivă, după ce a fost găsit vinovat pentru că şi-ar fi spionat amanta cu ajutorul poliţiştilor locali.

Fostul primar al Iaşiului Gheorghe Nichita a fost acuzat că şi-ar fi determinat subalternii de la Poliţia Locală să o urmărească pe fosta sa amantă Adina Samson, inclusiv când aceasta părăsea localitatea, scrie News.ro.

În operaţiunile de filare erau utilizate maşinile Poliţiei Locale, iar la acestea participa, de regulă, şi fostul şef al Poliţiei Locale din Iaşi Liviu Hliboceanu. Acesta îi raporta ulterior lui Nichita cu cine se întâlneşte amanta sa şi cât stă la adresele respective. Una dintre operaţiuni a vizat urmărirea fostei amante când aceasta s-a cazat la un hotel din afara Iaşiului. Potrivit anchetatorilor, poliţiştii locali s-au cazat într-o cameră alăturată celei în care a stat Adina Samson şi i-au transmis lui Nichita că se aud zgomote suspecte prin perete, inclusiv de scârţâit al patului.

