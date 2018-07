Gigi Becali spune că a câştigat la CEDO o speţă pentru care a făcut pușcărie. Vrea despăgubiri uriașe

Gigi Becali a declarat, luni, că a câştigat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) o speţă legată de procesul privind schimbul de terenuri cu MApN.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Am câştigat şi la CEDO, azi am primit vestea, că am fost condamnat pe lege şi pe ceva care nu exista (nr. - în dosarul schimbului de terenuri). Cer trei milioane, cât am plătit prejudiciu, dar o să cer şi fiecare lună de puşcărie, pentru că am făcut 20 de luni de puşcărie şi o să cer 20 de milioane de euro pentru fiecare lacrimă a mamei mele, a nevestei mele şi ale copiilor mei. O să o întreb pe mama câte lacrimi a scos şi pe fetele mele şi pe nevasta mea şi atâtea milioane de euro o să cer şi nu-i bag în buzunar, îi dau la copii şi la bătrâni şi la spitale. O să mă îndrept împotriva judecătorilor care m-au condamnat, să plătească toate lacrimile mamei mele. Mă aşteptam mai mult la ăla cu valiza să-l câştig, dar acolo n-am câştigat”, a declarat Becali, la Pro X.

Gigi Becali a fost condamnat, în mai 2013, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la trei ani de închisoare cu executare, în dosarul privind schimbul de terenuri cu MApN. În acelaşi dosar, fostul ministru Victor Babiuc şi fostul şef al Statului Major General Dumitru Cioflină au primit câte doi ani de închisoare, tot cu executare.

Sursa: News.ro

