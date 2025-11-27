Live TV

Grecia respinge din nou extrădarea lui Sorin Oprescu. Fostului primar i-au fost ridicate restricțiile impuse de autoritățile elene

Data publicării:
Sorin Oprescu la intrarea în sediul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1, in Bucuresti, joi, 30 iunie 2016.
Sorin Oprescu a fugit în Grecia Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Curtea de Apel din Salonic a decis joi că fostul primar al Bucureştiului, Sorin Opreşcu, în vârstă de 74 de ani, condamnat pentru corupţie la 10 ani şi 8 luni închisoare, nu va fi extrădat în România. În plus, judecătorii au decis să ridice restricţiile care îi fuseseră impuse de autorităţile elene, după ce fusese arestat la Salonic la începutul lunii octombrie, relatează Protothema, preluată de News.ro.

Fostul primar şi senator a fost arestat în virtutea unui mandat european emis de autorităţile române. După arestarea sa, el a fost eliberat sub condiţii restrictive: trebuia să se prezinte de trei ori pe lună la secţia de poliţie, avea interdicţia de a părăsi ţara şi a trebuit să plătească o cauţiune de 5.000 de euro.

Încă de la momentul arestării, bărbatul în vârstă de 74 de ani a declarat că nu este de acord cu extrădarea sa şi a vorbit despre o „persecuţie politică” împotriva sa, menţionează publicaţia elenă.

Potrivit Protothema, fostul primar nu a fost prezent la pronunţarea deciziei Curţii de Apel şi a fost reprezentat de avocaţii săi. Aceştia au ridicat problema condiţiilor de detenţie în închisorile din România, având în vedere şi starea sa de sănătate, şi au susţinut, în plus, că Oprescu nu a beneficiat de un proces echitabil în ţara sa.

Sorin Oprescu locuieşte în Grecia din 2019, iar extrădarea sa, în baza unui mandat european, a fost solicitată de autorităţile române şi în 2022, însă Curtea de Apel din Atena a decis să nu-l extrădeze nici atunci. Atunci, el invocase motive grave de sănătate, susţinând că eventuala sa detenţie în regim de izolare i-ar agrava starea.

Fostul primar a fost condamnat definitiv în România pentru că a primit suma de 25.000 de euro la domiciliul său de la fostul director al Cimitirelor din Bucureşti, Bogdan Popa. Conform actului de acuzare, Popa constituise o organizaţie criminală cu participarea unor complici, care colecta comisioane ilegale din lucrări şi contracte ale municipalităţii, fostul primar fiind acuzat că ştia de existenţa organizaţiei şi că beneficia de o parte din bani. Acest caz, care a ieşit la iveală în 2013, a devenit unul dintre cele mai mari procese de corupţie care au şocat opinia publică din România, aducând în prim-plan figura unui politician care reuşise să-şi construiască o imagine deasupra liniilor partizane şi care, în cele din urmă, s-a prăbuşit sub greutatea dezvăluirilor, notează Protothema.

