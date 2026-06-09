Grefierii anunță că suspendă protestele începute la finalul lunii mai

Programul de lucru cu publicul și întreaga activitate din cadrul instanțelor judecătorești și al unităților de parchet vor reveni la normal începând de miercuri, 10 iunie, după ce Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a decis suspendarea temporară a protestelor începute la finalul lunii mai.

Decizia a fost luată marți, 9 iunie, în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare desfășurate online de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial.

Potrivit hotărârii adoptate în unanimitate, organizația sindicală a decis suspendarea temporară a formelor de protest stabilite prin hotărârile anterioare din 27 mai și 3 iunie 2026.

„Începând cu data de 10 iunie 2026, programul de lucru cu publicul și întreaga activitate din cadrul instanțelor judecătorești și a unităților de parchet revin la normal”, se arată în documentul adoptat de sindicat.

Consultările privind noua lege a salarizării au fost amânate

Sindicaliștii au explicat faptul că suspendarea protestelor este determinată de blocajul instituțional și de amânarea consultărilor privind proiectul noii legi a salarizării pentru familia ocupațională „Justiție”.

Potrivit documentului, întâlnirile programate pentru 8 și 9 iunie 2026 între reprezentanții Guvernului și federațiile sindicale din Justiție nu au mai avut loc.

De asemenea, Ministerul Muncii a informat sindicatele că discuțiile au fost amânate fără stabilirea unei noi date.

Sindicatul a invocat și contextul politic actual, în care premierul desemnat se află încă în etapa negocierilor pentru formarea noului Executiv.

„În lipsa unui Guvern cu puteri depline și a unui program de guvernare aprobat legislativ, dialogul social pe marginea noii Legi a salarizării nu se poate finaliza cu asumarea unor angajamente juridice clare și definitive pentru sistemul judiciar”, se precizează în hotărâre.

Sindicaliștii iau în calcul declanșarea grevei

Chiar dacă protestele sunt suspendate temporar, tensiunile din sistemul judiciar rămân. Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a decis să mandateze conducerea Federației PUBLISIND pentru începerea procedurilor interne necesare organizării unei greve împotriva politicilor economice și sociale ale statului.

Hotărârea adoptată marți urmează să fie comunicată membrilor de sindicat, instanțelor de judecată, parchetelor și Uniunii Naționale a Barourilor din România.

În ultimele săptămâni, protestele grefierilor au afectat activitatea instanțelor și a parchetelor din mai multe județe, fiind limitat programul cu publicul și amânate unele activități administrative.

Editor : A.D.