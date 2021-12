Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat că guvernul a adoptat Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Predoiu spune că noua strategie este „corelată cu GRECO și MCV” și că este „un prim obiectiv din PNRR care vizează domeniul justiției și care a fost finalizat la timp”.

„Guvernul României a adoptat, astăzi, Strategia Națională Anticorupție 2021-2025. Este un răspuns ferm pe care Guvernul României îl dă în combaterea corupției. Este un mesaj politic și un angajament politic de a confrunta acest fenomen. Este un mesaj politic și un angajament politic de a susține toate instituțiile care se confruntă cu corupția și care combat corupția în temeiul legii.

Corupția este, în continuare, un fenomen serios care afectează drepturile și libertățile cetățenilor, atât în România cât și în state membre. Ca și alte state membre, Guvernul României combate corupția în limita competențelor prin politici, proiecte de lege și mijloace bugetare alocate instituțiilor anti-corupție.

Prezenta strategie este rezultatul unui efort de aproape un an. A fost finalizat la sfârșitul acestui an, are la bază o largă consultare, atât cu instituțiile publice dar și cu mediul de afaceri și cu societatea civilă, are o bază științifică constând într-un studiu sociologic și criminologic, alcătuit de către MJ și Direcția Generală Anticorupție din MAI și vizează nu numai combaterea corupției ca fenomen criminologic, ci și prevenția corupției și tinde la formarea unei culturi a integrității în toate instituțiile publice și private.

De asemenea, strategia abordează corupția într-un trend modern, în care ea este văzută ca o parte a unui fenomen mai complex care include și crima organizată. În continuare, MJ va propune guvernului proiecte de lege, instrumente legislative care să ducă la îndeplinire această strategie, aș menționa viitoarele proiecte ale codurilor penal și de procedură penală care urmează să intre în procedură parlamentară.

Această strategie este corelată cu instrumente internaționale la care România este parte, cum ar fi GRECO, cu MCV, cu obiectivele din cadrul MCV. În fine, aș adăuga faptul că este un prim obiectiv în cadrul PNRR care vizează domeniul justiției și care a fost finalizat la timp”, a spus Ministrul Justiției, în cadrul unei conferințe de presă.

Editor : Adrian Dumitru