Haine, detergenți sau licențe software. Procurorii din toată țara au intrat peste persoane care vând produse contrafăcute

Data publicării:
Peste 180 de percheziții au fost făcute luni, 27 aprilie, în toată țara, în mai multe dosare penale care vizează, în principal, infracțiunea de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Persoanele vizate se ocupau, printre altele, cu comerțul unor produse contrafăcute, cum ar fi haine sau parfumuri, și difuzarea ilegală de conținut TV pe internet.

De la Lehliu Gară până în Arad, procurorii din toată țara au făcut luni 185 de percheziții pentru „tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și pentru prevenirea impactului acestor activități asupra comunității”.

Cele mai multe dosare au vizat comerțul cu haine sau alte produse contrafăcute. De exemplu:

  • În Sectorul 1 din București, au fost ridicate mai multe haine „purtătoare ale unor mărci înregistrate”, dintr-un complex comercial, „existând suspiciunea că produsele sunt contrafăcute”;
  • În Alexandria, o femeie este urmărită penal de procurori pentru că a vândut pe Facebook „produse purtând însemnele unor mărci, fără a avea acordul titularilor”;
  • În Lehliu Gară, într-un complex comercial, erau vândute, inclusiv pe TikTok, haine contrafăcute;
  • Într-un alt complex comercial din București sunt „expuse spre comercializare articole de parfumerie” contrafăcute, importate din Turcia și trimise în Italia;
  • În Arad, o persoană fizică a expus într-o piață „produse de încălțăminte de marcă contrafăcute”;

Exemplele pot continua. Pe lângă cei care vindeau haine contrafăcute, au fost identificate de procurori și alte persoane care vindeau pe internet licențe software, telefoane contrafăcute, care difuzau ilegal pe internet conținut TV, inclusiv meciuri de fotbal, sau care difuzau ilegal pe internet filme. 

În același timp, procurorii au descoperit și persoane care vindeau detergent contrafăcut. 

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
Militari NATO
5
Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimiși in luptă când misiunea e prea...
Te-ar putea interesa și:
perchezitii
Operaţiunea Jupiter: Poliția efectuează peste 180 de percheziţii în dosare vizând încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală
jandarmi sparg o ușă
Percheziții de amploare la o rețea de trafic de droguri, în 3 județe. Suspecții vindeau elevilor și ofereau reduceri pentru fidelizare
mascati
Aproape 8 kilograme de droguri de mare risc, confiscate în urma unor percheziţii în Vrancea. Patru persoane au fost reţinute
masina de politie din chicago
Amenințare cu bombă la casa fratelui papei Leon, în apropiere de Chicago. Poliția a intervenit de urgență
nicusor dan laura codruta kovesi
Nicușor Dan: Aș înclina să cred că s-au făcut abuzuri sub conducerea Laurei Codruța Kovesi la Parchetul General și DNA
Recomandările redacţiei
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului: „Orice...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan...
siegfried muresan
Siegfried Mureșan: PSD și AUR sunt deranjate de reformele lui...
simion aur inquam george calin
George Simion, despre alianța PSD-AUR împotriva lui Bolojan...
Ultimele știri
Meteorologii anunță vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni. Prognoza până pe 10 mai, în fiecare regiune
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Brigitte Macron, soția președintelui Franței, se declară tristă. „Am văzut întunecimea lumii, prostia, răutatea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
„Sunt sfâșiat!”. Răzvan Lucescu, primul interviu după moartea tatălui Mircea. Tehnicianul lui PAOK și-a...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Șeful lui Dinamo anunță transferul atacantului mult dorit: „Îl vrem neapărat!”
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Îl susține sau nu Nicușor Dan pe Bolojan? Ce a răspuns președintele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Sebastian Stan: După o vârstă gândești foarte diferit. Mai ales când pierzi oamenii din viața ta
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Emily Blunt recunoaște că îi era teamă de Meryl Streep pe platourile de la Diavolul se îmbracă de la Prada...
UTV
Filmul „Michael” domină box office-ul la debut și stabilește un nou record. Biografia lui Michael Jackson...