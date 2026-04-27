Haine, detergenți sau licențe software. Procurorii din toată țara au intrat peste persoane care vând produse contrafăcute

Peste 180 de percheziții au fost făcute luni, 27 aprilie, în toată țara, în mai multe dosare penale care vizează, în principal, infracțiunea de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Persoanele vizate se ocupau, printre altele, cu comerțul unor produse contrafăcute, cum ar fi haine sau parfumuri, și difuzarea ilegală de conținut TV pe internet.

De la Lehliu Gară până în Arad, procurorii din toată țara au făcut luni 185 de percheziții pentru „tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și pentru prevenirea impactului acestor activități asupra comunității”.

Cele mai multe dosare au vizat comerțul cu haine sau alte produse contrafăcute. De exemplu:

În Sectorul 1 din București, au fost ridicate mai multe haine „purtătoare ale unor mărci înregistrate”, dintr-un complex comercial, „existând suspiciunea că produsele sunt contrafăcute”;

În Alexandria, o femeie este urmărită penal de procurori pentru că a vândut pe Facebook „produse purtând însemnele unor mărci, fără a avea acordul titularilor”;

În Lehliu Gară, într-un complex comercial, erau vândute, inclusiv pe TikTok, haine contrafăcute;

Într-un alt complex comercial din București sunt „expuse spre comercializare articole de parfumerie” contrafăcute, importate din Turcia și trimise în Italia;

În Arad, o persoană fizică a expus într-o piață „produse de încălțăminte de marcă contrafăcute”;

Exemplele pot continua. Pe lângă cei care vindeau haine contrafăcute, au fost identificate de procurori și alte persoane care vindeau pe internet licențe software, telefoane contrafăcute, care difuzau ilegal pe internet conținut TV, inclusiv meciuri de fotbal, sau care difuzau ilegal pe internet filme.

În același timp, procurorii au descoperit și persoane care vindeau detergent contrafăcut.

Editor : M.G.