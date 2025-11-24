Live TV

Video&Foto Horațiu Potra, adus la Parchetul General. Șeful mercenarilor va fi audiat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală

Horatiu Potra este adus la Parchetul General pentru audieri, in Bucuresti, 24 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Horaţiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în legătură cu banii câştigaţi în Congo.

Potra a fost scos din Arestul Central al Capitalei și a ajuns la sediul Parchetului General, sub escorta polițiștilor. El va fi dus în fața procurorilor, acolo unde va fi și audiat într-un dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală.

După ce a coborât din dubă acesta a spus că se simte foarte bine, însă nu a dat mai multe declarații. 

În luna iulie, Parchetul General a pus sechestru pe averea lui Horaţiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar în care Potra, care a luptat în Congo, este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.

Concret, procurorii susţin că Horaţiu Potra a obţinut, în perioada iunie 2023 - noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL, relatează Agerpres.

Banii obţinuţi în Congo au fost transferaţi, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

În acelaşi dosar au fost puşi sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român: Silli Rodolphe Paul Antoine - cetăţean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite; Daniel - Simion Potra - firma GPH La Role Ltd; Dionisie Moldovan - reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC şi Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).

Horaţiu Potra, fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, au fost aduşi joi seară cu o cursă aeriană din Dubai, fiind băgaţi în arest. Cei trei sunt acuzați de anchetatori de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

