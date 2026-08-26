Live TV

Horațiu Potra află astăzi dacă scapă de arestul la domiciliu. Decizie așteptată de la Curtea de Apel București

Data actualizării: Data publicării:
horatiu potra
Horațiu Potra. Inquam Photos / Alexandru Nechez
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce evenimente vizează dosarul Parchetului General. Acuzațiile procurorilor „Operațiune militară de destabilizare națională”

Curtea de Apel București judecă astăzi o nouă cerere depusă de Horațiu Potra cu scopul de a scăpa de arestul la domiciliu, impus în dosarul în care este acuzat, alături de Călin Georgescu, de tentativă la lovitură de stat.

Horațiu Potra a fost încarcerat până în luna iunie, când judecătorii au decis să îl plaseze în arest la domiciliu. De atunci, liderul mercenarilor a încercat de mai multe ori, fără succes, să scape și de arestul la domiciliu. 

Reamintim că, la începutul lunii august, dosarul în care Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți apropiați ai mercenarului au fost acuzați de tentativă la lovitură de stat a trecut de etapa camerei preliminare printr-o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.

Ce evenimente vizează dosarul Parchetului General. Acuzațiile procurorilor

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic, în decembrie 2024, în timp ce veneau înspre București.

În acest dosar, procurorii amintesc de întâlnirea din 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din Ilfov, în care Georgescu și Potra au pus în aplicare un plan prin care urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale.

Reamintim că întâlnirea a fost organizată într-un cadru privat, au participat la ea Potra, Georgescu, Sechilă și Marian Burcea, garda de corp a lui Georgescu.

După întâlnirea din Ilfov, Georgescu l-ar fi apelat pe liderul organizației de extremă dreapta Frăția Ortodoxă - Dan Grăjeanu - și i-a transmis că „în cursul zilei următoare va da un îndemn concret: viața sau țara”. 

Procurorii subliniază că această întâlnire, coordonată de Georgescu, era o întâlnire premergătoare unor „evenimente destabilizatoare” menite să „creeze haos și nesiguranță”. 

Este vorba de un protest cerut de Georgescu, inclusiv în apariția la un post TV, ce ar fi urmat să aibă loc pe 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului, iar protestatarii să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”. 

„Operațiune militară de destabilizare națională”

Acest protest, potrivit procurorilor, urma să fie deturnat prin violențe. Potra s-ar fi ocupat cu adunarea mai multor persoane care să participe la acest protest, inclusiv mercenarii care aveau arme asupra lor. 20 dintre ei sunt trimiși în judecată alături de Georgescu și Potra. 

Procurorii subliniază că mercenarii lui Potra ar fi fost înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și aveau asupra lor un număr extrem de mare de obiecte periculoase.

Mercenarii lui Potra ar fi avut rolul de a „crea un climat de teroare” în cadrul protestului prin care susținătorii lui Georgescu urmau să ceară reluarea turului doi.  Procurorii au subliniat că ar fi fost vorba de o „operațiune paramilitară de destabilizare națională”. 

„Grupurile de oameni în mijlocul cărora se detonează materiale pirotehnice se comportă frecvent într-un mod care duce la consecințe dezastruoase, nedorite sau neanticipate de membrii grupului. Rezultatul este subliniat aici pentru a facilita diagnosticarea. Orice dezastru al mulțimii (de obicei cu mai mult de un mort) implică un anumit tip de panică (dezorganizare)”, au explicat surse judiciare pentru Digi24.ro. 

Mai multe detalii despre acest dosar, aici: 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
4
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
5
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
romatsa
Înalta Curte de Casație și Justiție judecă astăzi apelul din dosarul în care ROMATSA s-a ales cu activitatea suspendată
congresul pnl
Cum au argumentat judecătorii decizia de a suspenda Hotărârile prin care a fost convocat Congresul PNL
viorel pasca 2
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
calin georgescu la tribunal
Începe procesul lui Călin Georgescu, acuzat de tentativă de lovitură de stat. Instanța supremă menține decizia CAB
ID262477_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Curtea de Apel București a dat undă verde începerii judecății în dosarul care îl vizează pe Florian Coldea. Decizia poate fi contestată
Recomandările redacţiei
cseke attila sustine o conferinta de presa
Riscul de blocaj în primării. Cseke Attila: „Nu există...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
Drona Olimp
Un fragment de dronă a fost descoperit pe o plajă din Olimp. Momentul...
John Ratcliffe
Kremlinul spune de ce s-a deplasat șeful CIA la Moscova. Dmitri...
Ultimele știri
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința primită de „creierul” rețelei, care risca 40 de ani de închisoare
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Parlamentarii s-au grăbit să modifice legea
Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Dolly Parton și soțul ei nu au avut copii. Povestea unei decizii pe care nu au regretat-o: "Probabil aș...
Cancan
Influencerul Andrei Bordeianu, accident teribil pe motocicletă. Ar fi ajuns în stare gravă la spital
Fanatik.ro
După 10 meciuri la FCSB, Gigi Becali i-a decis soarta lui Marius Baciu: „Până atunci rămâne!”
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Ăsta e adevăratul motiv pentru care Dinamo l-a pierdut gratis pe puștiul care face furori în Liga 2: „Nu...
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
Ce spunea Dolly Parton în ultimul ei interviu, dat cu patru zile înainte să moară: "Am atâta lucruri pe care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Timpul în familie, cel mai prețios pentru ei. Ashton Kutcher și Mila Kunis, după-amiază perfectă alături de...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului