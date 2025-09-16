Live TV

Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României

Data actualizării: Data publicării:
Horațiu Potra
Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Există indicii potrivit cărora mercenarul Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Federația Rusă, a declarat, marți, în conferința de presă, procurorul general al României, Alex Florența. Potra este dat în urmărire internațională, după ce justiția din țara noastră a decis arestarea lui preventivă.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false. Alături de el, au fost trimise în judecată alte 21 de persoane, inclusiv Horaţiu Potra şi fiul acestuia, afirmă surse judiciare.

Informaţia a fost confirmată printr-un comunicat în care Parchetul ICCJ notează că ”umarea imediată a acţiunilor inculpaţilor a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii”.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita în momentul de față extrădarea în România în baza mandatului internațional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă pot spune, în schimb, e că există date certe care rezultă din anchetă că în acest moment Horațiu Potra face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținere de azil”, a declarat Florența.

Întrebat dacă se cunoaște locul exact unde se află Potra, Florența a răspuns: „Nu știm unde se află. Ne-a rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. În perioada aceasta a făcut demersuri, în orice caz”, a adăugat Florența.

Procurorul general a mai spus că în acest moment Potra nu a cerut azil politic în Rusia, dar face demersuri.

Procurorii Parchetului General îl acuză pe Horațiu Potra, șeful mercenarilor români și apropiat al lui Călin Georgescu, că a vrut să organizeze în 8 decembrie 2024 o acțiune violentă în fața Curții Constituționale, potrivit referatului pentru arestarea preventivă a membrilor grupării de mercenari. Procurorii arată că protestul împiedicat în urma unui apel la 112 era de fapt ”o acțiune de război hibrid, de natura să slăbească structura de putere a statului”.

Procurorii arată că Horațiu Potra a revenit în România pe 6 decembrie 2024, dupa ce în data de 4 decembrie 2024, în timp ce se afla în Congo, a fost contactat de Andrei Avram, liderul grupării infracționale ”Ciurarii” (specializat în comiterea de fapte de trafic de persoane și proxenetism), care i-a comunicat că ”mâna dreaptă” a unui candidat la Președinție ar dori să poarte o discuție cu el.

 

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
3
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_CAB_CALIN_GEORGESCU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan felicită Parchetul General pentru ancheta privind...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să intre în recesiune: „Nu...
Tanczos Barna
Vicepremierul Tanczos Barna dă asigurări că nu vor mai fi alte...
Ultimele știri
Un milion de euro destinat coruperii alegătorii din Republica Moldova a confiscat de anchetatori de la oamenii lui Putin de peste Prut
Nazare: Creșterea inflației este temporară, chiar dacă nivelul este ridicat. Ce spune ministrul despre ținta de deficit
Elton John și Paul McCartney, apel înaintea vizitei lui Trump în UK. Ce îi cer artiștii britanici premierului Keir Starmer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zaporojie
Armata lui Putin a bombardat mai multe case în sudul Ucrainei. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 18 rănite
vlah putin
Cum încearcă Putin să pună mâna pe guvernul de la Chișinău. Schema devoalată de autoritățile de la Vilnius
Vladimir Putin și Donald Trump.
Zelenski: „Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”
Procurorul general Alex Florenţa
Procurorul general: România- ţinta unor campanii cu atacuri cibernetice și dezinformare, legate de Rusia, în timpul alegerilor din 2024
Sisteme de apărare antiaeriană Patriot.
Câți români cred că este posibil ca Rusia să atace România (sondaj)
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Pensia anticipată pentru cadrele MAI: vârsta minimă, vechime și reguli esențiale
Digi FM
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”