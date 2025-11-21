Live TV

Video&Foto Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aduși la Curtea de Apel București. Judecătorii au rămas în pronunțare privind măsura arestului

Horațiu Potra este escortat de polițiști în sediul Curții de Apel București, 21 noiembrie 2025.
Horațiu Potra este escortat de polițiști în sediul Curții de Apel București, 21 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Horaţiu, Dorian şi Alexandru Potra au pe numele lor emise mandate de arestare în lipsă şi au fost urmăriţi internaţional pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Cei trei vor merge în arest, pentru că ședința a rămas în pronunțare .

ACTUALIZARE 11:10: Ședința de judecată s-a încheiat după aproximativ 30 de minute. Judecătorii au rămas în pronunțare.

Știrea inițială: Horaţiu Potra a fost scos dintr-o dubă a poliţiei cu cătuşe la mâini, fiind băgat apoi în sediul instanţei. În faţa instanţei vor fi prezentaţi şi fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul mercenarului, Alexandru Potra.

Cei trei au fost aduşi joi seară cu o cursă aeriană din Dubai, sub escorta poliţiei.

Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra au fost daţi în urmărire internaţională, după ce au plecat din România la începutul acestui an.

Horațiu Potra este escortat de polițiști în sediul Curții de Apel București, 21 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin
Pe 29 septembrie, cei trei membri ai familiei Potra au fost reţinuţi în Emiratele Arabe Unite, iar autorităţile române au declanşat procedurile de extrădare.

Ulterior, avocaţii lui Potra au anunţat că acesta vrea să se întoarcă în România, deoarece doreşte „să îşi confrunte acuzaţiile şi să îşi cureţe numele".

Potra a fost trimis recent în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri clandestine care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

GALERIE FOTO Primele imagini cu Potra adus în cătușe în țară. Busculadă pe aeroportul Otopeni

