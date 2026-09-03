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Video Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Mercenarul este sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile

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Horațiu Potra.
Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu, după ce magistrații de la Înalta Curte au admis contestația făcută la decizia Curții de Apel București. Totuși, liderul mercenarilor se află sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

Decizia este definitivă. Aflat sub control judiciar, Horațiu Potra nu poate să părăsească România fără voia unui judecător și trebuie să meargă la Poliție pentru a da cu subsemnatul, explică jurnalistul Digi24 Corina Matlinschi.

Hotărârea vine în contextul în care Curtea de Apel București a judecat miercuri, 26 august, o nouă cerere depusă de Horațiu Potra cu scopul de a scăpa de arestul la domiciliu. Instanța a decis atunci că Potra va rămâne în arest la domiciliu „până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile”.

Horațiu Potra a fost încarcerat până în luna iunie, când judecătorii au decis să îl plaseze în arest la domiciliu. De atunci, liderul mercenarilor a încercat de mai multe ori, fără succes, să scape și de arestul la domiciliu.  

Reamintim că, la începutul lunii august, dosarul în care Horațiu Potra, Călin Georgescu și alți apropiați ai mercenarului au fost acuzați de tentativă la lovitură de stat a trecut de etapa camerei preliminare printr-o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive și orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept.

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Editor : A.M.G.

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