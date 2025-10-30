Live TV

Horatiu Potra
Horațiu Potra. Inquam Photos / Octav Ganea

Mercenarul Horațiu Potra vrea să revină voluntar în țară. El le-a transmis acest lucru apărătorilor săi. Christiana Mondea, avocata lui Horațiu Potra, a confirmat informația pentru Digi24 și a spus că aceeași decizie au luat-o și fiul și nepotul mercenarului. Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, într-un dosar privind comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Ea a precizat că decizia a fost luată astăzi, după o înfățișare în fața instanței din Emirate.

Mondea a adăugat că Potra și ceilalți doi suspecți „au avut motive întemeiate” să nu se întoarcă în țară până acum, dar nu a precizat care sunt acestea.

„Clienții noștri, de fapt, pentru că sunt trei, ne-au transmis că doresc și că urmează să revină în România pentru a se supune procedurii de judecată din România. Urmează să vină foarte curând, nu știm exact o dată. Au luat decizia abia de câteva zile, dae astăzi a fost pusă în practică. Deciziile astea nu le poți lua chiar așa cum vrei tu, pentru că au stabilit ceva împreună cu procuratura din Emiratele Unite. Astăzi au avut acel termen, acea întâlnire. Deci de asta vin doar astăzi, pentru că au dorit să vină de mai mult timp, dar a trebuit să fie parcursă o anumită procedură și după ce se încheie procedura de acolo urmează să vină în țară. Noi sperăm cât mai repede și ei speră cât mai repede”, a spus avocata.

„S-a primit solicitarea din partea ministrului Justiției român, după care Emiratele Arabe au spus: avem obligația să cercetăm. A trecut această perioadă, de verificare a dosarului, ca un fel de procedură prealabilă, că și noi avem ceva similar. S-a analizat dacă dosarul este complet sau nu și urma să se stabilească o dată pentru un proces. Domnii Potra au decis să nu meargă mai departe la proces acolo, pentru că ar fi durat, ar fi presupus niște costuri, niște stres. Sunt departe de familie, nu doreau să mai rămână în această situație și atunci au decis: de ce să ne supunem unui proces acolo, când avem un proces la care ne putem supune în România și dacă ne dovedim nevinovăția o singură dată, este suficient”, a continuat ea.

„Adică de ce să te supui la două procese, să dovedești în două direcții că ești nevinovat? Când poți să vii să dovedești într-o singură direcție? Ăsta a fost și sfatul nostru: hai în România, probe sunt suficiente care să-ți susțină nevinovăția. Avem o grămadă de o de obiecțiuni de invocat, inclusiv pe cameră preliminară. Noi susținem că dosarul nu va rămâne în picioare. Și atunci asta este drumul pe care am ales să mergem de comun acord”, a spus Mondea.

Întrebată de ce a fost Potra fugar atâta timp, ea a răspuns că cei trei suspecți „erau deja în Dubai la momentul la care a fost emis mandatul de arestare în România” și că „nu au fost citați corespunzător”.

Ea a negat informațiile publicate ieri de publicația The Guardian, potrivit cărora Rusia ar fi încercat să împiedice extrădarea lui Potra și că mercernarul avea avocați angajați de ruși.

„Pot să vă confirm cu toată sinceritatea posibilă că nu există nicio implicare a Rusiei în povestea asta cu Dubai, România, extrădare, dosar penal” și că Potra are doar doi avocați, pe ea și pe Șerban Moga.

Întrebată dacă plata onorariului a fost făcută direct de către Potra, Mondea a răspuns: „Da. Este o informație confidențială între avocat și client și nu înțeleg de ce ce este relevantă”.

Autorităţile române au emis, în urmă cu câteva luni, pe numele lui Horaţiu Potra un mandat de arestare preventivă în lipsă într-un dosar în care este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică.

Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu, şi alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

The Guardian a relatat miecuri că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea lui Potra din Dubai, dar că nu par să aibă succes.

Ministerul Justiţiei a anunţat, la finalul lunii septembrie, că autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horaţiu Potra şi a altor două persoane.

În această dimineață, Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că nu are informații că Potra ar urma să fie adus în România. El a adăugat că procedurile ar putea dura câteva luni.

Știre în curs de actualizare

