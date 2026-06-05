ÎCCJ, aşteptată să ia o decizie în dosarul privind sesizarea CCR în procesul lui Dominic Fritz cu Agenţia Naţională de Integritate

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) este aşteptată să ia o decizie, vineri, în dosarul privind sesizarea CCR în procesul pe care Dominic Fritz l-a pierdut cu Agenţia Naţională de Integritate. Potrivit raportului inspectorilor de integritate, liderul USR şi primar al Timişoarei a fost declarat în conflict de interese. Inspectorii ANI arătau în raport că Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare, iar documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma consilierului local USR Răzvan Negrişanu, care îl împrumutase pe Frtiz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoarei.

La începutul lunii aprilie, magistraţii ICCJ au respins cererea primarului Dominic Fritz de revizuire a deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind sesizarea CCR în procesul său cu Agenţia Naţională de Integritate.

„Admite excepţia inadmisibilităţii. Respinge cererea de revizuire astfel cum a fost formulată şi completată de revizuentul Fritz Dominic Samuel împotriva deciziei nr.5751 pronunţate la 26 noiembrie 2025 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 924/59/2024, că inadmisibilă. Definitivă. Pronunţată astăzi, 2 aprilie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefă instanţei“, precizau judecătorii ICCJ în pronunţarea instanţei privind admiterea cererii edilului.



Dominic Fritz ceruse revizuirea deciziei ICCJ în privinţa continuării procesului cu ANI, chiar în absenţa pronunţării Curţii Constituţionale pe care avocaţii o solicitaseră anul trecut, când au ridicat o excepţie de neconstituţionalitate.



Judecătorii au hotărât însă ca procesul să continue la Curtea de Apel Timişoara, chiar fără pronunţarea Curţii Constituţionale a României.



Instanţa de la Timişoara a stabilit în 10 februarie că Dominic Fritz a fost în conflict de interese şi a dat câştig de cauză ANI, însă primarul a atacat cu recurs această hotărâre.



În 2023, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timişoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică, pentru beneficiarul acestui PUZ, a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrişanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Dominic Fritz cu împrumut suma de 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoara.

Editor : B.E.