Indemnizația de creștere a copilului pentru persoanele care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală se calculează prin scăderea impozitului pe venit și, după caz, a contribuțiilor sociale obligatorii, fără aplicarea deducerii forfetare de 40%, a stabilit luni Înalta Curte de Casație și Justiție.

Decizia a fost pronunțată după ce Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași a cerut instanței supreme să clarifice modul de calcul pentru această categorie de venituri.

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (2) teza I și art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal să fie aplicată și la determinarea bazei indemnizației”, a decis ÎCCJ.

Instanța supremă a explicat că deducerea forfetară de 40% este folosită numai la calcularea venitului net fiscal și nu trebuie aplicată și atunci când este stabilită indemnizația pentru creșterea copilului.

„Prin decizia de astăzi, Înalta Curte a statuat că, pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată de Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 111/2010”, a precizat ÎCCJ.

Astfel, la stabilirea indemnizației se ia în calcul baza integrală a veniturilor realizate, din care sunt scăzute impozitul și eventualele contribuții sociale obligatorii, fără reducerea acesteia cu deducerea forfetară de 40%.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei, hotărârea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Editor : A.D.