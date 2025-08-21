ÎCCJ, despre tăierea „așa-ziselor privilegii”: „Se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a anunţat că a vorbi la nivelul puterii executive despre tăierea „aşa-ziselor privilegii” înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor. Magistraţii instanţei supreme consideră că nu se taie un „beneficiu”, ci se taie din independenţa justiţiei şi din echilibrul democraţiei.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat, joi, că urmăreşte cu maximă preocupare dezbaterile privind proiectul de modificare a legii pensiilor, care semnalează un regres semnificativ în statutul magistraţilor.

„Sub justificarea reformei, tema regimului salarizării sau pensiei magistraţilor a fost adusă şi menţinută în dezbaterea publică în mod recurent, nu doar prin proiecte legislative, ci şi prin conferinţe, declaraţii de presă şi prezenţe media. Aceste demersuri ale puterii executive au urmărit şi reuşit să prezinte statutul magistraţilor ca pe un «privilegiu», termen folosit adesea în respectivele dezbateri atunci când s-a vorbit despre remunerarea acestora, fie că a fost vorba despre salarii, fie despre pensii, alimentând un curent polarizant în societate”, au transmis reprezentanţii ICCJ, conform News.ro.

Ei consideră că „a vorbi de la nivelul puterii executive despre tăierea aşa-ziselor privilegii înseamnă, în fapt, a slăbi, în mod deliberat, statutul judecătorilor, al magistraţilor, dar în realitate nu se taie un «beneficiu», se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei”.

Înalta Curte respinge „ferm” o atare „deformare a realităţii”, deoarece semnifică „nu doar o desconsiderare a statutului constituţional al judecătorului, ci şi afectarea independenţei justiţiei”.

„Reducerea drastică a garanţiilor statutare demotivează generaţiile de magistraţi aflate astăzi în activitate, face profesia neatractivă pentru cei care ar putea să o urmeze şi, în final, subminează chiar temelia statului de drept”, precizează magistraţii instanţei supreme.

Instanţa supremă susţine în mod deplin poziţia exprimată de Consiliul Superior al Magistraturii şi reafirmă disponibilitatea pentru dialog cu celelalte puteri ale statului.

Înalta Curte mai subliniază că protejarea independenţei judecătorului „nu este un privilegiu, ci o garanţie fundamentală pentru fiecare cetăţean şi pentru funcţionarea democratică a statului”.

