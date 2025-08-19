Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu Alex Florența, procurorul general. Au discutat despre reforma pensiilor magistraților

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit marți, 19 august, cu Alex Florența, procurorul general al României. Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, cei doi au discutat despre reforma pensiilor magistraților, care va fi inclusă în cel de-al doilea pachet de măsuri care urmează să fie adoptat de Executiv.

„Discuțiile au vizat temele majore de reformă din sistemul judiciar, în special reforma pensiilor din magistratură”, potrivit unui comunicat transmis de Guvern.

Concret, Ilie Bolojan și Alex Florența au discutat pe tema principiilor pe care reforma pensiilor magistraților le are la bază: creșterea graduală a vârstei de pensionare, perioade de tranziție pentru implementarea modificărilor și ajustarea formulei de calcul a pensiilor.

Pe lângă reforma pensiilor magistraților, procurorul general al României și prim-ministrul au mai discutat despre implementarea unui „cadru predictibil de salarizare pentru magistrați, îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității” acestora și „gestionarea volumului ridicat de dosare aflat pe rolul instanțelor și parchetelor”.

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Alex Florența vine la o zi după ce premierul a mai avut o rundă de consultări cu reprezentanți ai asociațiilor de magistrați.

„Sistemul de justiție are un rol foarte important pentru sănătatea unui stat democratic așa cum este România. Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene, însă ține cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate și eficiență, precum și de realitățile bugetare și necesitatea de a reduce cheltuielile de funcționare ale statului”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Proiectul prin care se propune reforma pensiilor speciale a fost lansat săptămâna trecută în dezbatere publică și poate fi consultat aici.

Editor : M.G.