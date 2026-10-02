Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași, unde va fi audiat de procurori în dosarul afaceristului Fănel Bogos

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns, vineri dimineață, la sediul DNA Iași, unde a fost chemat de procurori pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul afaceristului Fănel Bogos cu care s-a întâlnit la Guvern.

Ilie Bolojan e audiat la DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu Deschide galeria foto

ACTUALIZARE 09:15 Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași pentru a fi audiat în dosarul lui Fănel Bogos. Premierul interimar nu a făcut declarații.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Numele lui Ilie Bolojan apare în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Este vorba despre un dosar în care omul de afaceri e acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. A vrut să-l convingă să schimbe din funcție directorul Direcției Sanitar Veterinară Vaslui.

Premierul interimar a fost convocat la DNA Iași pentru a da explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos la Palatul Victoria.

„Se fac abuzuri fantastice”

Bogdan Gheorghiţă, avocatul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, a declarat vineri, la intrarea în sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie Iaşi, că acuzaţiile formulate împotriva clientului său sunt nefondate, menţionând că informaţiile din dosar se bazează, în principal, pe discuţiile purtate cu alte persoane.

„Se aduc acuzaţii nefondate. Tot ce este în acest dosar este bazat pe discuţia altor persoane din dosar. (A reclamat - n.r) Abuzurile domnului Ponea la ANSVSA, iar domnul Bociu (preşedintele ANSAVSA - n.r) trimitea aceeaşi echipă care făcea abuzurile. Asta explică domnul Bogos. Ori, tu să trimiţi aceeaşi echipă care sancţiona să verifice greşelile...părerea mea e că nu erau compatibili”, a răspuns întrebărilor jurnaliştilor avocatul Bogdan Gheorghiţă.

Potrivit acestuia, Fănel Bogos ar fi reclamat presupuse abuzuri comise de angajaţii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor (ANSVSA), susţinând că aceleaşi echipe de control ar fi fost trimise ulterior să verifice situaţiile reclamate.

Avocatul a răspuns jurnaliştilor că este foarte importantă audierea premierului Ilie Bolojan. El a precizat că, din informaţiile pe care le are de la clientul său, acesta nu ar fi avut o discuţie directă despre oferirea unor bani sau avantaje.

„Domnul Bolojan nu a avut niciodată discuţie cu domnul Bogos. I s-a prezentat doar de domnul Bogos un abuz. Atât, din câte ştiu de la domnul Bogos”, a declarat presei Bogdan Gheorghiţă.

Atunci când a fost întrebat de jurnalişti dacă, în timpul discuţiilor cu Ilie Bolojan, clientul său i-a promis ceva, avocatul a replicat „nimic”.

„Procedural, singurul care are competenţă să controleze preşedintele ANSVSA, care este propus de Guvern, este premierul sau Corpul de Control al Premierului. Unde putea să se ducă mai sus? Că doar a încercat domnul Bogos de jos să elimine abuzurile. Nu s-a putut”, a ţinut să precizeze avocatul omului de afaceri vasluian.

Gheorghiţă a mai afirmat că, după sesizările făcute de clientul său, ANSVSA ar fi efectuat un nou control, în urma căruia ar fi concluzionat că situaţia era în regulă.

„Se fac nişte abuzuri fantastice, dar le veţi afla”, a mai precizat avocatul.

„DNA a fost dusă pe drumuri greșite”

Pe 28 august, Ilie Bolojan a declara că a procedat corect atunci când a avut acea întâlnire cu omul de afaceri Fănel Bogos.

„Atunci când eşti pe funcţie publică te întâlneşti cu zeci de oameni, poate, săptămânal. Unele întâlniri pot fi organizate, altele sunt ad-hoc. (...) Problema este ce se întâmplă după o astfel de întâlnire. După toate întâlnirile pe care le-am avut, dacă a fost o problemă pertinentă, am căutat să o rezolv, dacă au avut o propunere bună, am căutat să o promovez, dacă lucrurile nu mi s-au părut în regulă, dacă nu mi s-au părut chestiuni care sunt fezabile, nu le-am dat curs. Şi asta s-a întâmplat şi în această discuţie.

Prin urmare, nu e o chestiune de a regreta o întâlnire. Sigur, e păcat că oamenii vorbesc tot felul de trăsnăi pe telefoane, dar asta este responsabilitatea lor. Eu consider că am procedat corect. A venit un om în audienţă, şi-a spus păsurile, trebuia să avem un alt tip de discuţie, am reţinut ce mi-a spus, dar în afară de această discuţie n-a fost nicio altă chestiune care să însemne că cineva ca să intre la mine a trebuit să dea bani sau că cineva a avut de suferit pentru că a intrat cineva la mine”, spunea Bolojan.

La începutul lunii septembrie, Fănel Bogos a fost audiat din nou de procurorii DNA.

Întrebat despre discuția pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, omul de afaceri declara că aceasta a fost una scurtă și de principiu.

„Am avut o discuție principială (cu premierul – n.r.), a fost o discuție scurtă. Probabil necunoscându-mă și eu, fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze”, afirma Fănel Bogos.

Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025 și arestat preventiv a doua zi, pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026, omul de afaceri vasluian se află sub control judiciar.

Demisie din Guvern

În aceeași anchetă este cercetată și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

Amintim că, procurorii DNA au dispus, la finalul lunii august, urmărirea penală faţă de Trăilă, pe atunci secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor anticorupţie, pe 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului, ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu (fostul şef al PNL Vaslui - n.r.) de exercitare a influenţei asupra preşedintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii din funcţie a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei societăţi din domeniul creşterii păsărilor din judeţul Vaslui.

„Scopul urmărit ar fi fost obţinerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. şi pentru societatea deţinută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ trei milioane de euro, precum şi în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societăţii”, preciza DNA.

Ulterior, Trăilă şi-a anunţat demisia din funcţia de la Guvern.

În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă.

Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală.

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Editor : C.L.B.