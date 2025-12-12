Ilie Bolojan: „Încrederea în zona politică și în Justiție a scăzut”. Ce spune premierul despre ministrul Radu Marinescu

Premierul Ilie Bolojan susține că fiecare dintre foștii miniștri ai Justiției poartă o parte din responsabilitate pentru problemele din sistem. Întrebat despre actualul ministru, Radu Marinescu, șeful Executivului a subliniat că acesta este membru CSM, poate veni cu propuneri și poate face sesizări. La finalul ultimei ședințe de Guvern, s-a stabilit că Legile Justiției ar putea fi modificate.

„Sunt două zone care țin de statul român, care în acești ani și-au scăzut încrederea în rândul cetățenilor: una este zona politică, cealaltă este zona de justiție.

În toate sondajele de opinie, în toate anchetele, se vede încrederea scăzută în lumea politică, în instituții, dar inclusiv în actul de justiție – ceea ce nu este bine. Iar lungirea unor procese, ajungerea unor fapte la prescriere, soluțiile contradictorii care se dau în instanțe diferite pe spețe identice nu au cum să crească încrederea cetățenilor noștri”, a declarat Ilie Bolojan, vineri.

Premierul susține că este nevoie de o analiză a legislației, astfel încât la Palatul Victoria s-a decis formarea unui grup de lucru care să vină cu propuneri pentru a îmbunătăți legile Justiției:

„Un sistem, ca să funcționeze, are nevoie de câteva elemente de bază. Are nevoie de reguli bune, de legi bune, și trebuie văzut ce prevederi legale nu generează o bună funcționare. Cea de-a doua condiție – oamenii care pun în practică aceste legi, indiferent dacă sunt în justiție sau în administrație – contează foarte mult. De ei depinde cum sunt puse în practică legile și regulile.

În administrație, cu legi care nu întotdeauna au fost bune, am avut administrație performantă în unele cazuri: miniștri, primari. Iar cu legi bune am avut, în multe cazuri, autorități care nu au performat.”

Șeful Executivului a mai subliniat că persoanele care au reponsabilitate „în interiorul sistemului de justiție, căruia politicul i-a delegat competențele, trebuie să își facă datoria”.

„E nevoie să facem o analiză a legislației, în așa fel încât să vedem, după o perioadă de timp în care aceasta a funcționat – legislație care, la vremea respectivă, a avut toate validările – în ce măsură ține cont de realități. Astfel încât aspectele care țin de prescrierea unor fapte să fie tratate într-o altă formulă, durata proceselor să fie scurtată, iar aspectele care țin de delegări, care pot lungi procesele, să fie reglementate”, a mai sus premierul.

„Ministrul Justiției e membru CSM. Poate să facă sesizări”

Întrebat despre activitatea ministrului Justiției, Radu Marinescu, Bolojan a subliniat că toți cei care au condus sau conduc un domeniu au responsabilitate.

„Fiecare dintre cei care au ocupat un post de conducere, într-un domeniu sau altul – în acest caz, toți miniștrii justiției – au o responsabilitate mai mare sau mai mică pentru ceea ce s-a întâmplat în sistemele în care au avut responsabilitate. Această responsabilitate trebuie evaluată.

Nu dau note legate de activități care nu sunt în directa mea responsabilitate sau acolo unde nu am experiența necesară ca să fac comentarii. În mod cert, Ministerul Justiției și ministrul au o responsabilitate în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât ministrul Justiției este membru CSM și poate să solicite anumite propuneri, poate să facă sesizări.

Dar trebuie să recunoaștem că, după modificările care au fost făcute, competențele ministrului Justiției au fost transferate în principal către CSM în acești ani”, a mai spus premierul.

Discuție cu președintele Nicușor Dan

Premierul a mai transmis că a avut o discuție inclusiv cu președintele Nicușor Dan despre problemele din Justiție: „Și președintele României are posibilitatea de a influența aceste zone, conform prevederilor constituționale”.

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi seară, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale, o invitație la o discuție, luni, 22 decembrie, de la ora 10, la Palatul Cotroceni, „către toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție”. Șeful statului spune că așteaptă înscrieri până joi, 18 decembrie.

