Înalta Curte a dat în judecată Guvernul, după ce a tăiat banii obținuți în instanță de magistrați. ÎCCJ cere amendarea premierului

ICCJ
Sediul provizoriu al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din București, 15 martie 2024. Foto: Inquam Photos / George Călin

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a publicat luni, 30 martie, cererea de chemare în judecată prin care reclamă refuzul Guvernului de a include în bugetul instanței supreme fondurile necesare pentru plata unor salarii restante obținute de judecători în instanțe. Instanța supremă mai cere Curții de Apel aplice „persoanelor responsabile”, adică prim-ministrului și ministrului de Finanțe, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere. 

Din documentul publicat pe 30 martie reiese că ÎCCJ a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor. Procesul a fost deschis la Secția de contencios administrativ și fiscal al Curții de Apel București.

Concret, ÎCCJ cere judecătorilor să dispună:

  • „Obligarea pârâților (n.r. Guvernului și Ministerului de Finanțe) la punerea la dispoziția reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților”;
  • „Emiterea actelor administrative și efectuarea tututor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii, scandente în 2026”;

În plus, ÎCCJ mai cere Curții de Apel București să oblige Guvernul să aloce fondurile respective în termen de 10 zile.

Din cererea de chemare în judecată mai reiese că ÎCCJ vrea ca judecătorii să amendeze „persoanele responsabile”, adică prim-ministrul și ministrul Finanțelor, cu 20% din salariul minim brut pe economie în fiecare zi de întârziere.

În același timp, instanța supremă mai cere aplicarea penalităților de 2% pentru fiecare zi de întârziere. Documentul complet poate fi citit aici.

Cererea de chemare în judecată a fost publicată la trei zile după ce instanța supremă a trimis Guvernului și o plângere prealabilă în acest sens.

ÎCCJ reclamă faptul că reprezentanții coaliției de guvernare au decis, în timpul dezbaterilor din Parlament asupra Legii Bugetului pentru 2026, să mute aproximativ 2 miliarde de lei din bugetul ÎCCJ, destinat plății salariilor restante ale judecătorilor (stabilite definitiv în anii trecuți instanțe), pentru alte cheltuieli:

  • 1,1 miliarde de lei au fost alocați pentru ajutoarele pentru pensionari și persoane vulnerabile (amendamentul cerut insistent de PSD în timpul dezbaterilor din Parlament asupra Legii Bugetului pentru 2026);
  • 770 de milioane de lei alocați ulterior autorităților locale.

