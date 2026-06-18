Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) este aşteptată să ia o decizie, joi, în dosarul în care Dominic Fritz a contestat raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI), prin care președintele USR și, în același timp, primarul Timișoarei a fost declarat în conflict de interese. Inspectorii ANI arătau că Fritz a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local, iar documentaţia tehnică pentru beneficiarul acestui PUZ a fost realizată de către firma consilierului local USR Răzvan Negrişanu, care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoarei.

Instanţa de la Timişoara a stabilit în 10 februarie că Dominic Fritz a fost în conflict de interese şi a dat câştig de cauză ANI, însă primarul a atacat cu recurs această hotărâre.

Dosarul a ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție care, inițial, a stabilit primul termen pentru pronunțare pe 5 iunie, amânat, între timp, pentru 18 iunie.

În paralel, liderul USR așteaptă tot joi o decizie într-un alt proces cu ANI, pe tema raportului prin care a fost declarat în conflict de interese, prin care a cerut sesizarea Curții Constituționale a României.

În 2023, inspectorii de integritate l-au declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, pentru că, în 2020, la scurt timp după ce a fost ales primar al Timişoarei, a aprobat un referat de modificare a unui PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentaţia tehnică, pentru beneficiarul acestui PUZ, a fost realizată de către firma lui Răzvan Negrişanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Dominic Fritz cu împrumut suma de 25.000 de lei în campania electorală pentru Primăria Timişoara.

Editor : M.G.