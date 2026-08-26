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Înalta Curte de Casație și Justiție judecă astăzi apelul din dosarul în care ROMATSA s-a ales cu activitatea suspendată

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Din articol
Lege schimbată pe parcurs MApN, pregătit să preia serviciile ROMATSA

La Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) se judecă astăzi apelul depus de ROMATSA în dosarul în care Curtea de Apel București a decis să suspende activitatea companiei pentru o lună. 

Reamintim că este vorba de unul dintre demersurile făcute de mai multe persoane care au reclamat că ROMATSA discriminează la angajare, în condițiile în care a limitat accesul candidaților calificați la această procedură în detrimentul candidaților formați intern.

Decizia judecătoarei Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București, a venit pe 27 februarie 2026 și a fost atacată cu recurs, fiind vorba despre procesul care se judecă astăzi la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, de către autorităţile emitente a certificatului de furnizor de servicii NUMĂR: CN 01, ediţia 3.0 eliberat de R.A. Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se arată în decizia Curții de Apel București, din 27 februarie.  

Reamintim că Digi24.ro a stat de vorbă cu judecătoarea care a luat această decizie, pentru a înțelege ce soluții avea la îndemână și cum își argumentează decizia.

CITEȘTE ȘI: „Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”. Judecătoarea care a suspendat activitatea ROMATSA explică de ce a luat decizia

Pe scurt, Liliana Alexe a indicat pentru Digi24.ro și a dezbătut pe larg articolele de Lege care i-au permis să ajungă la decizia suspendării licenței ROMATSA. 

Lege schimbată pe parcurs

Între timp, însă, la începutul lunii august (la șase luni de la decizia CAB și cu două săptămâni înainte de decizia ÎCCJ), a fost promulgată o nouă Lege care încearcă să clarifice cine are dreptul și în ce condiții poate fi retras sau suspendat certificatul ROMATSA: 

  • „Emiterea, limitarea, suspendarea și revocarea certificatului prevăzut la alin. (2) sunt de competența exclusivă a Autorității Aeronautice Civile Române”
  • „Certificatul de furnizor de servicii de navigație aeriană nu este asimilat autorizației de funcționare a persoanei juridice și nu poate fi retras sau suspendat în temeiul dispozițiilor referitoare la retragerea ori suspendarea autorizației de funcționare”

MApN, pregătit să preia serviciile ROMATSA

La finalul lunii iunie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a dezbătut efectele deciziei (în măsura în care va rămâne definitivă), adică ce se va întâmpla în momentul în care ROMATSA va avea activitatea suspendată timp de o lună.

În paralel, tot în iunie, plecând de la decizia Curții de Apel București, Inspecția Judiciară a anunțat că a pornit o anchetă, fără să ofere mai multe detalii.

Digi24.ro a publicat și fragmente din motivarea sentinței judecătoarei Liliana Alexe. Detalii, aici. Motivarea completă, anonimizată, poate fi citită aici

În cazul în care decizia rămâne definitivă și după recurs, Ministerul Apărării, prin vocea ministrului Radu Miruță, a anunțat pe 17 iulie că ia în calcul preluarea dirijării traficului aerian pe perioada în care activitatea ROMATSA este suspendată.  

Editor : M.G.

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