Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reacție după ce Guvernul a anunțat sesizarea CCR. „Este fără precedent”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) acuză Guvernul de „presiuni asupra justiţiei”, după ce premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat sesizarea Curţii Constituţionale pentru soluţionarea unui conflict juridic de natură constituţională în legătură cu plata restanţelor salariale din zona de Justiţie.

„Înalta Curte nu va intra într-o polemică publică asupra unor chestiuni de drept care fac obiectul unui proces pendinte. Aceste aspecte vor fi analizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege, cu respectarea deplină a competențelor constituționale ale fiecărei autorități publice.

Este, însă, fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Cu atât mai mult cu cât asemenea afirmații provin din partea unui Guvern demis şi aflat în exercitarea limitată a atribuțiilor constituționale, exclusiv pentru administrarea treburilor publice până la învestirea unuia cu puteri depline. Competenţele acestuia nu pot fi extrapolate la inițierea unor demersuri constituționale sau procedurale care exced administrării curente, nici măcar sub argumentul unei pretinse conexități cu aceasta, potrivit art. 110 alin. (4) din Constituţie”, a transmis joi ICCJ într-un comunicat.

„O asemenea conduită afectează independența justiției și încrederea cetățenilor că litigiile sunt soluționate exclusiv în fața instanțelor, pe baza legii și a argumentelor juridice, iar nu prin calificări publice anticipate sau prin presiuni exercitate în spațiul public.

Într-un stat de drept, argumentele juridice se susțin în fața instanței de judecată. Independența justiției presupune ca procesele să fie soluționate în sala de judecată, prin hotărâri motivate, și nu influențate de declarații publice ale uneia dintre părțile aflate în litigiu”, a mai precizat sursa citată.

Guvernul va sesiza CCR pentru un posibil conflict juridic de natură constituțională cu ICCJ, după ce instanța condusă de Lia Savonea a dat în judecată Executivul pentru că nu a plătit salariile restante ale magistraților.

La întocmirea bugetului pentru anul 2026, deși sumele erau prevăzute inițial, Ilie Bolojan a decis să mute banii suplimentari alocați magistraților către plata ajutoarelor pentru pensionari și către restanțele primăriilor, măsuri cerute la acel moment de PSD.

Ministerul Finanţelor susține că impactul bugetar este estimat la aproximativ 4,8 miliarde de lei, iar neexecutarea obligaţiilor în termenul stabilit de instanţă putând atrage penalităţi de până la 9 milioane de euro pentru fiecare zi de întârziere.

Editor : B.P.