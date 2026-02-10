Reducerea pensiei magistraților se lovește de o nouă piedică la CCR. De data aceasta judecătorii ar putea fi încurcați de un nou-născut. Surse apropiate Curții susțin că judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal. Asta înseamnă că miercuri nu va fi prezent la deliberări.

Potrivit informațiilor Digi24, judecătorul Gheorghe Stan a intrat în concediu paternal. Asta înseamnă că ar putea lipsi aproape trei săptămâni. Pe această perioadă este foarte posibil ca judecătorii să decidă să nu meargă mai departe cu delibările privind pensiile magistraților și să aștepte întoarcerea acestuia din concediu.

Astfel, o decizie privind pensiile speciale ale magistraților ar fi amânată din nou, cu aproximativ o lună. La CCR, acest proiect s-a lovit de blocaj după blocaj.

Au avut loc de asemenea la început boicoturile judecătorilor CCR susținuți de PSD, inclusiv al lui Gheorghe Stan. Aceștia au lipsit de la penultimele două ședințe.

Ultima ședință a fost amânată pentru un punct de vedere de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care trebuia studiată.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat că există riscul real de a pierde banii din PNRR care depind de această reformă dacă nu se tranșează problema în curând.

Cu toatea acestea, judecătorii s-ar putea să aleagă să fie în formulă completă în momentul în care iau o decizie pe acest subiect și să aștepte întoarcerea lui Gheorghe Stan din concediul paternal.

Totodată, Curtea de Apel Bucureşti are programat, marţi, 10 februarie, primul termen în cazul cererii de anulare a decretului privind numirea lui Dacian Dragoş în funcţia de judecător al Curţii Constituţionale, depusă de avocata Silvia Uscov în 12 ianuarie. La aceeaşi dată, Uscov a depus o cerere similară în care cere anularea unei hotărâri a Senatului prin care era numit judecător la CCR Mihai Busuioc, această cerere având însă termenul fixat pentru data de 20 martie. Anterior, avocata depusese două cereri care vizau suspendarea executării actelor administrative referitoare la cei doi magistraţi.

