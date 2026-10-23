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Închisoare pe viață pentru bărbatul care a ucis doi oameni la Urziceni. Toți cei 40 de inculpați au fost condamnați

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Percheziții Urziceni. Foto: Capturi foto Digi24
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Un bărbat care anul trecut a împuşcat mortal două persoane, într-un scandal izbucnit la Urziceni, în judeţul Ialomiţa, a fost condamnat la închisoare pe viaţă, iar alte opt persoane implicate în conflict au primit pedepse de peste 20 de ani de detenţie fiecare. A fost vorba despre un scandal între două familii care a reprezentat, potrivit procurorilor, un act de „justiţie privată”. În total, 39 de inculpaţi au fost condamnaţi, iar faţă de un inculpat, minor la data faptelor, instanţa a aplicat o măsură educativă. Sentinţa Tribunalului Ialomiţa nu este definitivă.

Tribunalul Ialomiţa s-a pronunţat pe fond, săptămâna aceasta, în dosarul deschis în urma unui scandal produs în 8 februarie anul trecut la Urziceni, în urma cruia doi oameni au fost împuşcaţi mortal. Toate cele 40 de persoane trimie în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au fost găsite vinovate.

„Inculpatul care a tras focurile de armă mortale a fost condamnat la detenţiune pe viaţă, iar alţi opt inculpaţi au primit pedepse de cel puţin 20 de ani de închisoare, cele mai mari fiind de 29 de ani şi 26 de ani de închisoare. În total, 39 de inculpaţi au fost condamnaţi, iar faţă de un inculpat, minor la data faptelor, instanţa a aplicat o măsură educativă”, informează, vineri, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Potrivit procurorilor, scandalul a pornit de la conflicte mai vechi între două familii din judeţele Prahova şi Ialomiţa. Deşi una dintre familii a propus o înţelegere, membrii celeilalte au refuzat şi s-au deplasat cu mai multe autoturisme la Urziceni, pentru a se confrunta cu familia adversă.

„Ambele grupuri s-au înarmat dinainte cu arme de foc letale şi neletale, bâte, topoare, răngi, cuţite şi macete. Procurorii au reţinut că, la 8 februarie 2025, în jurul orei 17:00, cele două grupuri, însumând 40 de persoane, s-au confruntat pe străzile municipiului, într-o formă de justiţie privată. În urma violenţelor, două persoane au decedat, iar alte şase au fost rănite, patru dintre ele prin împuşcare; în cazul a două dintre acestea, leziunile le-au pus viaţa în primejdie. După confruntare, doi dintre inculpaţi au ascuns două dintre armele folosite, pentru a împiedica aflarea adevărului. Instanţa a reţinut că atât omorul, cât şi tentativele de omor au fost comise cu premeditare”, au concluzionat procurorii.

În dosar, 18 inculpaţi, membri ai familiei bărbatului condamnat pe viaţă, au fost găsiţi vinovaţi pentru complicitate la omor calificat şi complicitate la tentativă de omor calificat şi au primit pedepse cuprinse între 19 ani şi 4 luni şi 29 de ani de închisoare. Ei l-au însoţit pe autorul omorului, iar prezenţa şi participarea lor la acţiunea violentă de grup i-au întărit hotărârea infracţională. Unul dintre cei 18 a tras cu o armă cu alice asupra a două persoane, pe care le-a rănit, iar celălalt a lovit un bărbat în zona capului cu o macetă.

Din cealalată familie implicată au fost condmanat 21 de persoane. Un bărbat care a tras cu pistotiul către adversarii săi a primit 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, infracţiuni privind regimul armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi sustragere de probe.

Instanţa a mai stabilit pedepse între 11 ani şi 8 luni şi 14 ani şi 4 luni de închisoare pentru cinci inculpaţi găsişi vinovaţi de complicitate la tentativă de omor calificat, prin aceea că i-au asigurat sprijin moral acestuia. Alţi 14 membri ai aceleiaşi famili au primi pedepse între 4 ani şi 8 luni şi 6 ani şi 8 luni de închisoare pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare iar în cazul unui minorm instanţa a stabilit măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 5 luni.

„De asemenea, au fost menţinute măsurile asigurătorii dispuse de procurori în vederea reparării prejudiciului: indisponibilizarea bunurilor prezente şi viitoare ale inculpatului condamnat pentru omor şi ale celor 18 complici ai săi, până la concurenţa sumei de 13 milioane de euro, respectiv ale inculpatului care a tras cu pistolul şi ale celor cinci complici ai acestuia, până la concurenţa sumei de 1 milion de euro, sechestrul asupra a patru autoturisme folosite de inculpaţi şi poprirea conturilor bancare ale 18 inculpaţi. Acţiunea civilă a fost disjunsă şi va fi soluţionată într-un dosar separat”, informează Parchetul.

Sentinţa nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

Editor : A.P.

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