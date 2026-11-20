Bărbatul supranumit „Șacalul”, acuzat că a tâlhărit și ucis două tinere în județul Constanța, în vara anului 2024, a fost condamnat vineri, 20 noiembrie, la închisoare pe viață. Magistrații Tribunalului Constanța au stabilit și despăgubiri de peste 300.000 de euro pentru familiile victimelor. Bărbatul a fost prins în septembrie 2024, după ce a fost implicat într-un accident rutier, în timp ce conducea mașina uneia dintre femeile ucise. Decizia instanței nu este definitivă.

Potrivit anchetatorilor, cele două crime au fost comise în vara anului 2024, în județul Constanța. Victimele erau două femei, escorte de lux, care ar fi fost abordate de bărbat prin intermediul unor anunțuri publicate pe internet.

Acesta este acuzat că le-a tâlhărit și le-a ucis, iar ulterior a fost identificat de polițiști în urma unui accident rutier.

Bărbatul, care se autointitula „Șacalul”, a fost descoperit de anchetatori în septembrie 2024, după ce a fost implicat într-un accident rutier.

În momentul accidentului, acesta se afla la volanul autoturismului care aparținuse uneia dintre victime.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit legătura dintre bărbat și cele două crime. Acesta a fost arestat preventiv în septembrie 2024 și a rămas în detenție de atunci.

La mai bine de doi ani de la comiterea crimelor, magistrații Tribunalului Constanța l-au condamnat pe bărbat la detenție pe viață.

Instanța a stabilit, de asemenea, acordarea unor despăgubiri de peste 300.000 de euro familiilor celor două victime.

Editor : Ș.A.