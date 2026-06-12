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Video Influencerul Makaveli, sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a recunoscut acuzațiile de evaziune fiscală. „Îmi asum fapta”

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Alexandru Zidaru, alias Makaveli, iese de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, 12 iunie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept Makaveli, care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a fost plasat vineri sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, după ce a fost audiat la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Acesta a declarat la ieșirea de la audieri că își asumă acuzațiile și că va achita prejudiciul către stat.

ACTUALIZARE 12:33 Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după audierile de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

„E vechiul dosar, pe care-l știți cu toții, din 2024, în care ulterior mi s-a reținut că eu n-am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe TikTok. În momentul când nu plătești taxele pe cadourile care sunt pe TikTok, indiferent că ele au venit ieri sau alaltăieri, domnii îți rețin evaziune fiscală”, a declarat la ieșirea de la audieri.

Influencerul a afirmat că prejudiciul este de aproximativ 38.000 de euro și a susținut că este singurul inculpat din dosar.

„Sunt singurul inculpat, apropo, nu am pe cine să dau vina, așa cum spun unii. Sunt singurul inculpat, pot doar să mă dau pe mine. Și eu îmi asum fapta că nu am plătit taxele pe cadourile pe care le-am primit în vremea respectivă”, a mai spus acesta.

Makaveli a mai spus că nu va contesta măsura controlului judiciar și că va încerca să achite datoria către stat.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 17/2015 din 05.10.2015, a arătat ce trebuie să înţelegem prin prejudiciu, menţionând că, în cauzele penale având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la plata sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală”, au precizat procurorii.

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Alexandru Zidaru, alias Makaveli, iese de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, 12 iunie 2026. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Știrea inițială

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makaveli, care i-a făcut campanie de promovare lui Călin Georgescu pe TikTok şi este apropiat al Dianei Şoşoacă, a ajuns vineri dimineaţă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru a fi audiat într-un dosar de evaziune fiscală.

El a fost reţinut joi seară, după ce s-a aflat mai bine de şase ore în faţa anchetatorilor. Makaveli este vizat, alături de alte trei persoane, într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit unor surse judiciare, influencerului i s-ar fi făcut rău în timpul audierilor şi ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale. Dosarul vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, în condiţiile în care veniturile pe care le-ar fi obţinut Makaveli nu ar fi fost înregistrate.

Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că în dosar mai sunt implicate şi alte trei persoane care nu sunt cunoscute public şi care ar fi fost folosite pentru a ascunde o parte din veniturile obţinute din activitatea online.

Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost viraţi iniţial în conturile acestor persoane, pentru ca ulterior să ajungă la beneficiarul real, respectiv Makaveli.

Joi, influencerul a fost audiat timp de mai multe ore la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, unde anchetatorii au încercat să stabilească traseul sumelor de bani şi modul în care acestea ar fi fost ascunse de autorităţile fiscale.

Editor : A.D.

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