Live TV

Înșelăciune cu investiții: o grupare prinsă după o anchetă în România, Rep. Moldova şi Ucraina folosea imaginea unor personalități

Data publicării:
Call center computers and headsets
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O anchetă care a vizat destructurarea unei grupări specializate în infracţiuni de înşelăciune cu investiţii s-a derulat în paralel în România, Republica Moldova şi Ucraina, fiind făcute percheziţii inclusiv la patru call-center-uri din Ucraina. Suspecţii au convins cel puţin 43 de cetăţeni români să investească pe platforme nereale, folosindu-se inclusiv de imaginea unor persoane publice, inclusiv premierul şi guvernatorul BNR. Şapte persoane sunt cercetate în România, dar doar două au fost găsite. 

„În cadrul unei acţiuni operative comune (Joint Action Day) desfăşurate la data 25 iunie 2026, autorităţile din România, Republica Moldova şi Ucraina au pus în aplicare 8 mandate de percheziţie domiciliară în România şi 17 mandate de percheziţie domiciliară în Ucraina, dintre care 4 mandate la sediile unde funcţionau mai multe centre de intermediere telefonică (call-centere) într-un dosar complex privind săvârşirea unor infracţiuni de înşelăciune cu investiţii (investment scam), acces ilegal la sisteme informatice şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos”, anunţă, marţi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, într-un comunicat de presă. 

Potrivit sursei citate, anchetele paralele, desfăşurate în cele trei state, vizează activităţi infracţionale săvârşite de la începutul anului 2023 până în prezent, îndreptate împotriva cetăţenilor statului român, victimele fiind induse în eroare pentru a investi pe diferite platforme, în criptomonede sau acţiuni la diferite companii precum GAP INVEST, HIDROELECTRICA, BRUA, MACRO CAPITAL ş.a. 

„Astfel, autorii au creat şi difuzat anunţuri publicitare, înşelătoare, în mediul online, prin care au promovat în mod fraudulos posibilitatea obţinerii de profituri garantate, rapide şi substanţiale, ca urmare a efectuării unor investiţii prin intermediul unor platforme de investiţii şi tranzacţionare prestabilite. Persoanele interesate depuneau cereri pe site-urile administrate de autori, exprimându-şi intenţia de a-şi investi fondurile în criptomonede, acţiuni sau alte active, precizează procurorii. 

Ulterior, „responsabilii cu efectuarea apelurilor” dintre autori, utilizând telefonia S.I.P. (Session Initiation Protocol), contactau persoanele care au depus cereri, le evaluau situaţia financiară şi le direcţionau către platforme fictive de tranzacţionare, pe care potenţialele victime depuneau fonduri în scopul activării conturilor. 

„În continuare, «responsabilii cu păstrarea clienţilor» dintre autori, care lucrau cu persoanele ce depuseseră deja fonduri, le încurajau să efectueze investiţii suplimentare, promiţându-le randamente mari. După obţinerea sumei maxime de bani de la victime, site-ul dispărea, iar orice comunicare cu «responsabilii cu păstrarea clienţilor» înceta, ceea ce ducea la pierderea activelor victimelor", arată procurorii. 

Potrivit acestora, utilizând pseudonime în timpul conversaţiilor online sau telefonice, autorii foloseau tehnici şi metode de manipulare şi persuasiune pentru a convinge victimele să investească fonduri pe platformele sau site-urile gestionate de ei. 

„Mai mult, victimele au fost convinse să furnizeze şi datele cardurilor lor bancare în vederea realizării investiţiilor sau să-şi instaleze pe dispozitive software-uri de acces la distanţă, prin care autorii au reuşit să obţină control asupra dispozitivelor electronice ale victimelor şi, implicit, asupra aplicaţiilor de internet banking, instalate pe aceste dispozitive”, se mai arată în comunicatul de presă citat. 

Membrii grupării au promovat intens, de asemenea, pe platformele de social media, numeroase materiale video, nereale, create cu ajutorul inteligenţei artificiale care au promovat un conţinut de tip deepfake, în care astfel de investiţii ar fi fost încurajate de diverse persoane publice din România (prim-ministrul României, guvernatorul Băncii Naţionale a României etc.). 

„În urma cercetărilor efectuate, a rezultat că autorii sunt organizaţi în 4 (patru) aşa-numite «centre de intermediere telefonică» (call-centere), situate pe teritoriul Ucrainei. Până în prezent, au fost identificate 43 de victime, prejudiciul total stabilit fiind de aprox. 3.600.000 de lei”, au mai transmis procurorii. 

În cadrul percheziţiilor domiciliare efectuate au fost identificate şi ridicate peste 150 de sisteme informatice, sume de bani în cuantum total de peste 157.000 de euro, ceasuri de lux, o armă de tip airsoft, înscrisuri şi alte probe. 

În prezent, în România sunt cercetate 7 persoane fizice, fiind depistate doar 2 dintre acestea, celelalte persoane aflându-se pe teritoriul altor state din afara spaţiului Uniunii Europene. 

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti atrage din nou atenţia asupra riscurilor asociate investiţiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate de autorităţile competente. Astfel de platforme pot funcţiona fără transparenţă şi fără garanţii privind protecţia investitorilor, putând conduce la pierderi financiare semnificative sau chiar totale”, avertizează procurorii. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
2
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
Subiecte limba română la bacalaureat 2026. Foto Getty Images
3
Subiectele la limba română de la Bacalaureat 2026 au fost publicate de Ministerul...
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
4
Persoanele sub 50 de ani îmbătrânesc „mai repede decât generațiile anterioare”, pe fondul...
soldati-rusi-in uniforma
5
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în...
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Digi Sport
Cancelarul Friedrich Merz și-a pus toată Germania "în cap", după eliminarea de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polonia amenință Ucraina că îi va bloca procesul de aderare: „Cu Bandera, nu va intra în UE”
ilie bolojan parlament
Blocajul continuă. Parlamentul intră în vacanță, iar Bolojan mai rămâne cel puțin o lună. Aleșii ar putea fi chemați la jumătatea verii
soldat rus militar rus rusia
Rusia își croiește drum spre un bastion din „centura de fortărețe” a Ucrainei: „Reușește să-și continue ofensivele”
Infantry Assault Training In Donetsk People'S Republic, Russia
Raport: Europa este într-o „zonă gri” între pace și război. Rusia ar putea ataca NATO la un an după încheierea războiului din Ucraina
zelenski-scaled
Ucraina va răspunde la atacurile rusești prin măsuri care să împiedice Rusia să prelungească războiul, spune Zelenski
Recomandările redacţiei
siegfrid muresan
Unde s-au blocat negocierile? Siegfried Mureșan: „Grindeanu se...
Viorel Pașca
Rețeaua azilelor ilegale condusă de bihoreanul Viorel Pașca...
Vadim Ermolaev
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la...
JURNAL ORA 13 CF 300626_16803
Siegfried Mureșan: UDMR nu este atras de „experimentele pesediste” și...
Ultimele știri
Parlamentul a adoptat proiectul AUR prin care 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”
Plafonarea prețului la motorină expiră de la 1 iulie. PSD acuză PNL că a blocat prelungirea măsurii
Momentul în care roata unei mașini de gunoi explodează și sparge geamurile unui restaurant, în Târgu Jiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mircea Radu și soția sa, mai tânără cu 20 de ani decât el, au divorțat în secret. Primele declarații făcute...
Cancan
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la...
Fanatik.ro
„Se duc să fiarbă pe stadion precum ceainicul!”. Avertismentul medicilor şi climatologilor înaintea...
editiadedimineata.ro
Tot mai multe state impun restricții de vârstă pe social media pentru copii. Big Tech răspunde cu lobby masiv
Fanatik.ro
Ce lovitură pentru Rapid! Daniel Pancu face rost de bani pentru transferuri: Rrahmani pleacă pe 7.000.000 de...
Adevărul
Țara care dă bani proprietarilor de mașini diesel în loc să le interzică. Combustibilul care înlocuiește...
Playtech
Cât costă o apă plată la 500 ml pe litoralul românesc. Un turist a fotografiat prețul pentru dovadă: „Prețuri...
Digi FM
Noile azile ale groazei? 400 de persoane au murit și au fost îngropate pe un teren din apropierea cimitirului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
Pro FM
Kanye West nu s-a uitat la bani de ziua lui. Artistul ar fi cheltuit aproape 400.000 de dolari pentru o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ce a ucis-o pe Daveigh Chase, vedeta din „The Ring”, la doar 35 de ani. Medicii au dezvăluit cauza oficială a...
Adevarul
Radiografia „Fenomenului AUR”: cum a ajuns un partid periferic la 40% în sondaje și cine sunt, de fapt...
Newsweek
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
Digi FM
Șeful asociației acuzate că abuzează de oameni vulnerabili în Bihor: "Erau trimiși de către statul român la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum folosești corect aerul condiționat pe timp de caniculă. Avertismentul unui medic de la Floreasca: „Nu ar...
Digi Animal World
Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ce spun specialiștii despre comportamentul lor
Film Now
Cum arată viața fostei soții a lui Richard Gere după divorțul de actor. Carey Lowell a dispărut din lumina...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...