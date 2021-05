Inspecția Judiciară: Premierul Cîțu, ministrul Stelian Ion și alți politicieni au afectat independența justiției în dosarul 10 august

Inspecția Judiciară, sesizată de judecătorul CSM Andreea Annamaria Chiș, a finalizat raportul privind „apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său faţă de afirmaţiile din spaţiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului intitulat generic „10 AUGUST”. Potrivit raportului Inspecției Judiciare, care urmează să fie transmis Consiliului Superior al Magistraturii, mai mulți lideri politici din zona coaliţiei de guvernământ au afectat independenţa autorităţii judecătoreşti. Printre aceștia se numără premierul Florin Cîțu, ministrul justiției Stelian Ion, liderii USR PLUS Dan Barna și Dacian Ciolo, precum și alți politicieni precum Rareș Bogdan sau fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu.

„Prin declarațiile publice, postările pe reţele de socializare, astfel cum au fost preluate şi prezentate în mass-media s-a produs o încălcare a principiului separației și echilibrului puterilor în stat, cu consecința scăderii încrederii cetățenilor în sistemul judiciar și, implicit, a afectării independenței autorităţii judecătoreşti în ansamblul său”, se arată în raportul Inspecției Judiciare.

Inspectorii judiciari au analizat declarațiile făcute de oamenii politici în spațiul public. Au fost analizate declarații din interviuri sau de pe rețelele sociale.

„Din analiza afirmaţiilor personalităţilor publice, reprezentanţi ai puterii executive şi legislative, preluate şi comentate ulterior în mass-media, se acreditează ideea lipsei unei anchete efective a procurorului de caz (...) astfel, în afara principiului separaţiei puterilor în stat consacrat de Constituţia României, autorii emit verdicte, stabilesc vinovăţii şi exercită un adevărat control de legalitate al actelor procurorilor şi al hotărârii judecătoreşti în afara oricărui cadru legal”, precizează inspectorii judiciari.

De asemenea, aceștia susțin că „o parte dintre aceştia au fost participanţi la acțiunea de protest din data de 10 august 2018 sau/şi autori ai unor plângeri penale în legătură cu evenimentele din 10 august 2018. Or, nimeni nu poate fi judecător/procuror în propria cauză şi este cu atât mai grav a-şi aroga astfel de calităţi, persoane cu calităţi oficiale în stat (executiv, legislativ, europarlamentari).”

Raportul Inspecţiei Judiciare citează şi prezintă pe larg declaraţiile publice făcute de Stelian Ion, ministrul Justiţiei, ale lui Rareş Bogdan – europarlamentar PNL, prim vicepreşedinte PNL, ale lui Vlad Gheorghe – europarlamentar USR, ale lui Florin Cîţu- prim – ministru al României, ale lui Dacian Cioloş – europarlamentar PLUS, partidul USR, ale lui Vlad Voiculescu – fost ministru al Sănătăţii, ale lui Dan Barna, co- preşedinte USR Plus, ale Iuliei Scântei, senator PNL, dar şi poziţionări publice care ar fi afectat independenţa Justiţiei făcute de ONG-urile comunitatea Declic, Corupţia Ucide, Evoluţie în Instituţie, Geeks for Democracy, Iniţiativa România, Rezistenţa, Reset Iaşi, Braşovul Civic sau Cătălina Hopârteanu.

Inspectorii judiciari susțin că „au fost depăşite limitele admisibile ale discursului public” fiind „exprimate opinii şi emise concluzii cu caracter de generalitate, cu un puternic impact negativ asupra întregului sistem judiciar şi a credibilităţii justiţiei în rândul opiniei publice, prin exprimarea unor suspiciuni cu privire la independenţa judecătorilor şi procurorilor atât sub aspect instituţional, ca sistem judiciar, cât şi funcţional, la nivel individual”.

De asemenea, aceștia critică declarațiile ministrului Justiției, despre care spun că „se situează în afara limitelor admisibile ale discursului public într-un stat de drept”

„Prin adoptarea unei asemenea poziţii de forţă şi formularea unor aprecieri negative cu privire la activitatea judiciară desfăşurată de procurori şi judecători în dosarul analizat se induce în rândul opiniei publice ideea că statutul judecătorilor şi procurorilor poate depinde de soluţiile „favorabile” ministrului justiţiei pe care aceştia le dispun/pronunţă, urmând a fi „pedepsiţi” în cazul în care soluţiile nu sunt cele aşteptate”, se arată în raport.

Inspectorii judiciari au terminat verificările pe 6 aprilie 2021 şi au transmis raportul către Plenul CSM care urmează să îl dezbată în perioada următoare.

Raportul Inspecției Judiciare poate fi consultat AICI.

