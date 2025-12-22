Inspecția Judiciară susține că „monitorizează constant” problemele semnalate de magistrați

Inspecția Judiciară a dat publicității luni, 22 decembrie, un comunicat de presă în care detaliază cazurile prezentate în documentarul Recorder și în care susține că monitorizează „constant” cum se desfășoară repartizarea aleatorie a cauzelor și activitatea instanțelor.

Inspecția Judiciară a detaliat modul în care controlează „activitatea colegiilor de conducere, respectarea dispozițiilor regulamentare referitoare la repartizarea aleatorie a cauzelor și a principiului continuității completurilor de judecată, la organizarea și modificarea completului de judecată”.

În același timp, raportul conține detalii cu privire la mai multe situații punctuale semnalate de magistrați. Detalii, aici.

Inspecția Judiciară susține că a făcut un „control tematic la nivel național vizând practica instanțelor de judecată în materia contestațiilor formulate împotriva hotărârilor Colegiilor de conducere” și că a verificat „dispozițiile procesuale și procedurale care reglementează motivarea și conținutul hotărârilor judecătorești în materie penală”.

În aceste controale, Inspecția Judiciară susține că a analizat:

Resursele materiale ale instanței: „existența spațiului necesar și a dotărilor necesare unei bune administrări a justiției, a echipamentelor informatice și de înregistrare audio-video, etc;

Resursele umane: „inclusiv măsuri luate pentru asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare persoană”;

Ocuparea și exercitarea funcțiilor de conducere, activitatea colegiului de conducere;

Volumul de activitate existent: stoc dosare existent, dosare intrate, dosare soluționate, etc;

Indicatorii de performanță;

Modul de funcționare a sistemului de repartizare aleatorie;

Inspecția Judiciară mai amintește că nu mai există în noile legi ale justiției posibilitatea de a sancționa un magistrat pentru „manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale, ori prestigiliului justiției”.

„Sunt, încă, prevăzute în Legea nr. 303/2022 abateri disciplinare precum atitudinile nedemne în timpul serviciului faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii; desfăşurarea de activităţi cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în public sau în timpul serviciului; încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii etc”, mai susține Inspecția Judiciară.

