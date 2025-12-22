Live TV

Inspecția Judiciară susține că „monitorizează constant” problemele semnalate de magistrați

Data publicării:
Statue of justice,law concept
Foto: Profimedia Images

Inspecția Judiciară a dat publicității luni, 22 decembrie, un comunicat de presă în care detaliază cazurile prezentate în documentarul Recorder și în care susține că monitorizează „constant” cum se desfășoară repartizarea aleatorie a cauzelor și activitatea instanțelor.

Inspecția Judiciară a detaliat modul în care controlează „activitatea colegiilor de conducere, respectarea dispozițiilor regulamentare referitoare la repartizarea aleatorie a cauzelor și a principiului continuității completurilor de judecată, la organizarea și modificarea completului de judecată”.

În același timp, raportul conține detalii cu privire la mai multe situații punctuale semnalate de magistrați. Detalii, aici

Inspecția Judiciară susține că a făcut un „control tematic la nivel național vizând practica instanțelor de judecată în materia contestațiilor formulate împotriva hotărârilor Colegiilor de conducere” și că a verificat „dispozițiile procesuale și procedurale care reglementează motivarea și conținutul hotărârilor judecătorești în materie penală”.

În aceste controale, Inspecția Judiciară susține că a analizat:

  • Resursele materiale ale instanței: „existența spațiului necesar și a dotărilor necesare unei bune administrări a justiției, a echipamentelor informatice și de înregistrare audio-video, etc;
  • Resursele umane: „inclusiv măsuri luate pentru asigurarea unei dimensionări echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare persoană”;
  • Ocuparea și exercitarea funcțiilor de conducere, activitatea colegiului de conducere;
  • Volumul de activitate existent: stoc dosare existent, dosare intrate, dosare soluționate, etc;
  • Indicatorii de performanță;
  • Modul de funcționare a sistemului de repartizare aleatorie;

Inspecția Judiciară mai amintește că nu mai există în noile legi ale justiției posibilitatea de a sancționa un magistrat pentru „manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale, ori prestigiliului justiției”.

„Sunt, încă, prevăzute în Legea nr. 303/2022 abateri disciplinare precum atitudinile nedemne în timpul serviciului faţă de colegi, celălalt personal al instanţei sau al parchetului în care funcţionează, inspectori judiciari, avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori reprezentanţii altor instituţii; desfăşurarea de activităţi cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în public sau în timpul serviciului; încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii etc”, mai susține Inspecția Judiciară. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1030135055
1
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
Viktor Orban
2
Premierul Ungariei, Viktor Orban, despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei: „Nu este...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
3
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu Emmanuel Macron. Reacția...
tancuri și soldați ruși înaintează în direcția Pokrovsk
4
„O pace fierbinte în Europa”. O țară NATO urmărește din satelit mutările armatei ruse la...
Syrians women celebrate the end of the Assad regime after the change of power in Syria, on the forecourt of the main train station in Duisburg, North
5
Planul Germaniei de a expulza refugiații sirieni aduce aminte de eforturile din anii 1980...
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Digi Sport
Ce a postat Mălina, cu câteva ore înainte să cadă de la etajul 7. Tragedia a depășit granițele României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
usr
USR anunță cum va vota la moțiunile simple ale AUR împotriva ministrului de Interne al PNL și cel de la Justiției al PSD
raport nicusor dan
Peste 250 de magistrați au transmis mesaje lui Nicușor Dan în care au reclamat presiuni, teamă de represalii, decizii arbitrare în CSM
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan vede probleme la Inspecția Judiciară și la promovările din justiție: Sunt chestiuni foarte serioase și ele trebuie probate
dan ok
Nicușor Dan, către un grup de români din UK, despre justiție: Președinții de instanță au prea multă putere, oamenii buni nu promovează
Viktor Ianukovici, fostul președinte ucrainean. Foto Profimedia
Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare: trădare și trafic de persoane
Recomandările redacţiei
edl sincron marinescu_00410
Mesajul ministrului Justiției, după consultările dintre magistrați și...
Tancuri LNG Barcelona
Prețurile gazelor naturale în Europa au scăzut la cel mai mic nivel...
femeiea curata usa de la ingrare in sediul csm
Procurorii din CSM, replică pentru Nicușor Dan după anunțul...
Sateliți Starlink
Rusia dezvoltă o armă pentru a ataca sateliții Starlink ai lui Elon...
Ultimele știri
Primăria Capitalei: Bucureştiul e pregătit pentru primele ninsori, 512 utilaje şi aproape 2.500 de oameni asigură deszăpezirea
Controversatul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc se sărbătorește în arestul preventiv. I-a fost prelungit cu 30 de zile
Țara europeană care crește vârsta rezerviștilor la 65 de ani: „Îşi asumă securitatea, astăzi şi în viitor''
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Gemeni. Un an plin de mișcare, schimbări curajoase și noi începuturi...
Cancan
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Fanatik.ro
După Wiz Khalifa, un alt rapper american are dosar penal în România. Lil Pump e acuzat că a rănit o tânără la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, adevărata relație dintre Cornel Dinu și Valentin Ceaușescu? Dezvăluirile prietenului...
Adevărul
Mii de bucureșteni așteaptă de ani recunoașterea unui drept garantat prin lege. Puțini știu că îl pot obține...
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
Pro FM
Hailey Bieber, seducătoare pe plajă, întinsă pe nisip. În costum de baie, într-o apariție solară înainte de a...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Cum va arăta 2026, potrivit astrologiei indiene. Rodica Purniche explică ce urmează
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 50% a punctajelor la pensie. Decizie definitivă. Cum a argumentat instanța
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...