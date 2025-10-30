Live TV

Inspector Antifraudă al Fiscului, reținut de DNA pentru luare de mită. Alți trei angajați ANAF, sub control judiciar. Acuzațiile aduse

Data publicării:
DNA-Romania-1

Marius Eduard Marin, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, a fost reținut miercuri, pentrun 24 de ore, de către procurprii DNA, care au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva sa, sub acuzația de luade de mită, anunță un comunicat al DNA. În același dosar au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile trei angajați ai ANAF București și alte cinci persoane, dintre care patru sunt administratori ai unor firme.

Potrivit sursei citate,  procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea, pentru 24 de ore, începând cu data de 30 octombrie 2025, față de inculpatul Marius Eduard Marin, la data faptelor inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. La data de 31 octombrie 2025, inculpatul va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 zile la Tribunalul București.

Ceilalți opt inculpați din dosar, care sunt puși sub control judiciar pentru 60 de zile, sunt:

  • Bogdan Istrati, la data faptelor șef serviciu în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și dare de mită
  • Costică Aurică, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită
  • Valentin-George Ionescu, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită
  • E.T. și M.A.G., administratori în fapt ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de cumpărare de influență,
  • Z.T. și L.D., administratori ai unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată (două acte materiale),
  • Z.J. persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

Potrivit procurorilor, „în luna noiembrie 2024, o echipă formată din inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard, inspectori antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală (D.R.A.F.) București, a efectuat un control la o societate comercială cu activitate în transportul alternativ de persoane, administrată în fapt de inculpații E.T. și M.A.G, în urma căruia s-au constatat o serie de nereguli.

La solicitarea inculpaților E.T. și M.A.G., în vederea sustragerii de la răspundere penală, formulată prin intermediar, o persoană din cadrul D.R.A.F. București le-ar fi promis că va interveni la inculpatul Istrati Bogdan, șeful serviciului care îi avea în subordine pe inspectorii Aurică Costică și Marin Marius-Eduard.

În acest context, în cursul lunii noiembrie, inculpatul Istrati Bogdan ar fi promis că, în schimbul sumei de 9.000 de euro, i-ar putea determina pe cei doi inspectori din subordine, inculpații Aurică Costică și Marin Marius-Eduard să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate.

În virtutea înțelegerii cu inculpatul Istrati Bogdan, în perioada imediat următoare, persoana respectivă din cadrul D.R.A.F București le-ar fi pretins, la rândul său, prin intermediar, inculpaților E.T. și M.A.G, suma de 75.000 de lei, în schimbul influenței pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra colegilor săi, respectiv inspectorii antifraudă care efectuau controlul la societatea respectivă și că îi va determina pe aceștia să soluționeze activitatea de control într-un mod favorabil, în sensul de a nu se întocmi o sesizare penală cu privire la neregulile constatate, iar la data de 02 decembrie 2024, prin același intermediar și în scopul mai sus menționat, ar fi primit de la cei doi suma pretinsă în cuantum de 75.000 de lei.

Din această sumă, la data de 3 decembrie 2024, inculpatul Istrati Bogdan ar fi primit suma de 45.000 lei, pretinsă anterior, iar în cursul lunii decembrie 2024, a remis mai departe, suma de 20.000 lei, inculpaților Aurică Costică și Marin Marius-Eduard (câte 10.000 lei fiecăruia), în scopul finalizării controlului efectuat la societatea menționată, fără a se formula o sesizare penală.

Într-un context diferit, în cursul lunii septembrie 2025, la un control inițiat de Direcția Regională Antifraudă Fiscală București din cadrul A.N.A.F. la societatea administrată de inculpații Z.T. și L.D., s-a constatat că, la depozitele deținute de societatea respectivă, exista un plus de marfă, raportat la documentele contabile, în valoare de 160.000 lei. În consecință, depozitele respective au fost sigilate.

În perioada sfârșitul lunii septembrie - 3 octombrie 2025, inculpații Z.T. și L.D., prin intermediul inculpatului Z.J. și al inculpatului Ionescu Valentin-George, inspector antifraudă, i-ar fi promis suma de 5.000 euro unui alt inspector antifraudă (coleg al ultimului menționat), iar la data de 08 octombrie 2025, i-ar fi remis acestuia suma de 25.000 lei (echivalent a 5.000 euro), în legătură cu neîndeplinirea unui act care intra în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a finaliza într-un mod favorabil controlul efectuat la societatea respectivă.

Pentru a urgenta desigilarea depozitelor, la data de 13 octombrie 2025, inculpații Z. T. și L. D. i-ar mai fi remis aceluiași inspector antifraudă, în mod direct, suma de 10.000 lei”.

Ce obligații au inculpații aflați sub control judiciar:

  • să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor,
  • să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar

Editor : B.E.

