Inspector antifraudă din Bucureşti, prins în flagrant când primea mită. Reacția ANAF

Data publicării:
DNA Romania

Un inspector antifraudă din Bucureşti a fost prins în flagrant de procurorii DNA în timp ce primea 3.000 de lei de la administratorul unei firme la care efectuase un control. Funcționarul ar fi cerut mita pentru a limita verificările doar la anumite aspecte și pentru a aplica o simplă amendă, informează News.ro.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu 23 octombrie 2025, faţă de:

  • Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, pentru luare de mită;
  • C.A.S., administrator al unei firme, pentru dare de mită.

„În perioada septembrie – octombrie 2025, inculpatul Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, ar fi efectuat un control operativ şi inopinat la o societate comercială, în urma căruia ar fi rezultat mai multe nereguli în activitatea acesteia. Cu această ocazie, inculpatul Nistor Constantin ar fi pretins inculpatei C.A.S., administrator la societatea comercială controlată, cu titlu de mită, suma de 3.000 de lei, pentru a limita controlul efectuat doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul şi pentru a aplica doar o amendă contravenţională”, a transmis, vineri, DNA.

Potrivit sursei citate, la 23 octombrie 2025, Nistor Constantin a primit suma de 3.000 de lei, moment în care procurorii anticorupţie au constatat infracţiunea flagrantă.

Pe durata controlului judiciar, inculpaţii trebuie „să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A. şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar”.

„Mai mult, inculpatul Nistor Constantin nu poate exercita funcţia de inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. - Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti, în exercitarea căreia a săvârşit fapta. Inculpaţilor li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, a mai transmis DNA.

