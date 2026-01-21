Live TV

Instanţa supremă ar urma să decidă azi, după patru amânări, în cazul recursului în casaţie înaintat de fosta ministră Sorina Pintea

Data publicării:
Sorina Pintea
Sorina Pintea Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Mită în tranșe Comision de 7%

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar urma să se pronunţe miercuri, după patru amânări, în cazul recursului în casaţie înaintat de fosta ministră a Sănătăţii, Sorina Pintea, condamnată la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită în formă continuată.

Procurorii DNA au acuzat-o pe Sorina Pintea că ar fi pretins şi primit, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică.

Pe 6 iunie 2025, Curtea de Apel Cluj a condamnat-o pe Pintea la trei ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru luare de mită.

La data de 1 octombrie 2025, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, în principiu, cererea de recurs în casaţie, depusă de Sorina Pintea împotriva deciziei definitive a instanței clujene, potrivit News.ro.

Instanţa supremă a trimis cauza pentru judecarea recursului în casaţie unui complet de trei judecători şi a fixat termen de judecată pentru 26 octombrie 2025, cu citarea inculpatei.

De atunci, judecătorii au amânat în patru rânduri pronunţarea, miercuri, 21 ianuarie 2026, fiind aşteptată să ia o decizie în cazul fostului ministru al Sănătăţii.

Mită în tranșe

Sorina Pintea a fost condamnată, în 6 iunie 2025, de Curtea de Apel Cluj, printr-o decizie definitivă, la trei ani şi jumătate de închisoare într-un dosar de luare de mită în formă calificată, în care a fost trimisă în judecată de către procurorii DNA, în anul 2020, pentru că ar fi pretins şi primit, în două tranşe, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică.

În fapt, Curtea de Apel Cluj i-a respins ca nefondat apelul la hotărârea Tribunalului CLuj, din aprilie 2024, de condamnare la închisoare.

Instanţa i-a mai interzis atunci Sorinei Pintea să fie aleasă în funcţii publice sau să ocupe funcţia de manager în cadrul unui spital public, pe o durată de trei ani. De asemenea, magistraţii au dispus confiscarea sumei de 10.000 de euro de la fostul ministru al Sănătăţii.

Comision de 7%

Conform rechizitoriului procurorilor anticorupţie, în perioada noiembrie 2019 – 28 februarie 2020, Sorina Pintea, în calitatea de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare, ar fi pretins şi primit, printr-un intermediar, de la reprezentanţii unei societăţi comerciale, în două tranşe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) şi 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând 7% din valoarea unui contract de achiziţie publică ce avea ca obiect „proiectarea şi execuţia lucrărilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculară şi toracică şi spaţii adiacente din Spitalul Judetean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.

Poliţiştii din Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş, au pus în aplicare, în 6 iunie 2025, un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Tribunalul Cluj în cazul Sorinei Pintea.

La începutul anului 2020, Sorina Pintea declara că a fost diagnosticată cu dermatomiozită, o boală inflamatorie rară, autoimună, care afectează pielea şi muşchii, provocând slăbiciune musculară şi erupţii cutanate pe pleoape, mâini şi alte zone expuse la soare. Cauza exactă este necunoscută, dar implică atacul sistemului imunitar asupra propriilor ţesuturi, putând fi asociată cu alte afecţiuni (inclusiv cancer) şi necesitând tratament complex (corticosteroizi, imunosupresoare, protecţie solară).

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea, senatorul POT care și-a...
The Norwegian Post Office's sorting center in Lørenskog during the annual Christmas gift rush.
5
Mii de proprietari, notificați de armata Norvegiei că imobilele și bunurile lor ar putea...
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Digi Sport
Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi și n-are nici ce să mănânce: ”Îmi puteți trimite bani?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
horatiu potra flancat de doi politisti
Horațiu Potra rămâne în arest. Fiul și nepotul mercenarului, plasați în arest la domiciliu
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile magistraților: judecătorii vor timp să studieze expertiza depusă joi de ÎCCJ
sediul inaltei curti de casatie si justitie
Înalta Curte a realizat o „expertiză independentă”, potrivit căreia reforma guvernului „anulează total pensiile de serviciu”
Sediul DNA
Cinci inspectori antifraudă din Bucureşti au recunoscut că au luat mită de la oameni de afaceri și au încheiat acorduri cu DNA
Liviu Cristian Negoiţă
Cum motivează judecătorii condamnarea primarului din Cernavodă la 4 ani de închisoare
Recomandările redacţiei
Avionul lui Trump a făcut cale-ntoarsă. Foto: X
Avionul lui Trump s-a întors din drumul spre Davos, din cauza unei...
putin
Ciudata listă neagră a lui Putin cu „dușmanii Rusiei”. România, și ea...
nacnote de 100 de lei pe o masa
Impozitarea progresivă a revenit în discuție. De ce spun specialiștii...
petrolier venezuela confiscat de sua
SUA au sechestrat încă un petrolier cu legături cu Venezuela. Este al...
Ultimele știri
Criteriul care va decide țările câștigătoare în cursa globală a inteligenţei artificiale. Avertismentul șefului Microsoft
Accident grav pe A1, între un ansamblu auto şi un autoturism. O femeie a murit, iar un bărbat și un copil au fost răniți
Coreea de Nord produce anual material pentru a fabrica până la 20 de arme nucleare. „Acestea vor merge în străinătate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Vărsătorului vine cu o resetare radicală. Patru zodii intră într-o nouă eră
Cancan
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Fanatik.ro
Suma fabuloasă câştigată de Sabin Ilie la un cazino din Istanbul. Giovanni Becali, dezvăluire fabuloasă
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Atacantul dorit de Gigi Becali la FCSB a revenit în SuperLiga!
Adevărul
Răspunsul guvernului britanic după ce Trump a atacat Marea Britanie pentru decizia de a ceda Insulele Chagos...
Playtech
De ce este cola neagră: ingredientul care o face să aibă această culoare
Digi FM
Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase a ajuns pe stradă: „Sunt fără adăpost și fără bani”. De ce nu o ajută...
Digi Sport
"N-am ce să îi spun!" Reacția lui Chivu, după ce Inter a pierdut cu Arsenal și are trei eșecuri pe linie
Pro FM
Enrique Iglesias, imagini rare alături de fiica lui, Mary: „Pregătită de scenă!” Videoclipul a devenit viral...
Film Now
Fran Drescher, dezvăluiri despre relația cu fostul soț: „Suntem suflete pereche. Ne știm de la 15 ani, cine...
Adevarul
Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”
Newsweek
Probleme mari cu biletele de tratament la pensie. Întâzieri de 3 luni la acordarea lor. Care sunt cauzele?
Digi FM
„Justiția nu are ce să-mi facă!” Cum și-a justificat Mario Iorgulescu declarațiile halucinante făcute pe...
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Te gândești să-ți iei un câine? Cele 7 semne clare că nu ești pregătit să ai unul, indiferent cât de mult îți...
Film Now
Ben Affleck, declarații ferme despre viitorul copiilor săi și ai lui Jennifer Garner: „Sperăm să nu-și...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”