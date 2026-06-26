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Interlopul Fane Văncică a fost trimis în judecată pentru şantaj, după ce a cerut taxă de protecție lunară de 25.000 de lei

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fane vancica
Captură foto din video al Poliției Capitalei
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Interlopul Fane Văncică a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un dosar în care este acuzat că ar fi cerut unui afacerist o taxă de protecţie lunară în valoare de 25.000 de lei.

Joi a fost sesizată instanţa competentă cu rechizitoriul întocmit de procurorul de caz, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a unui bărbat recidivist, sub măsura preventivă a arestului preventiv, pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj în formă continuată (4 acte materiale - octombrie şi noiembrie 2025).

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că bărbatul la care se face referire în comunicat ar fi Niţă Cami, zis Fane Văncică.

Procurorii arată că, la data de 30 octombrie 2025, în jurul orei 13:00, în incinta sediului social al unei societăţi comerciale din Bucureşti, Sector 3, N.C. ar fi constrâns un asociat al firmei să îi dea lunar suma de 25.000 lei, cu titlul de "taxă de protecţie".

Mai mult, a ameninţat-o cu moartea şi cu acte explicite de violenţă fizică, afirmând că o va înjunghia. De asemenea, i-a transmis asociatului că va trimite persoane care să împiedice desfăşurarea activităţii societăţii şi să îi distrugă afacerea.

Ulterior, în trei zile diferite, acesta s-a aflat în faţa punctului de lucru al aceleiaşi societăţi, în Sectorul 1, împreună cu alte persoane rămase neidentificate, printre care şi doi suspecţi, şi a continuat exercitarea actelor de constrângere asupra persoanei vătămate.

Totodată, aborda clienţi şi potenţiali clienţi ai societăţii şi disemina informaţii false privind calitatea serviciilor prestate, în scopul de a-i determina să nu apeleze sau să nu mai apeleze la firma respectivă. Pe această cale, precizează anchetatorii, a continuat să exercite presiuni asupra persoanei vătămate pentru a o determina să achite lunar 25.000 lei, cu titlul de 'taxă de protecţie'.

Parchetul menţionează că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis la Judecătoria Sectorului 1.

Editor : A.P.

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